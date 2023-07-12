BM: Srebrenitsa halkını ortada bıraktık

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995’te işlenen soykırımıyla ilgili, "Dünya ve BM, 28 yıl önce Srebrenitsa halkını ortada bıraktı." dedi.

Srebrenitsa soykırımının sorumlularından 4'üne müebbet 45'ine 699 yıl hapis cezası Sözcü Dujarric, günlük basın toplantısında Srebrenitsa soykırımının 28. yılına ilişkin konuştu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in kurbanların yakınlarıyla dayanışma içinde olduğunu belirten Dujarric, "Genel Sekreter inkar, meşru kılma çabaları ve suçları küçümse girişimlerini şiddetle kınayarak, siyasi liderlere bunları yapmama ve savaş suçlularını yüceltmeme çağrısında bulunuyor." ifadelerin kullandı. Dujarric, Guterres'in Bosna Hersek halkıyla dayanışma içinde olduğunu ve tazminat alımını desteklediğini aktararak, "Dünya ve BM, 28 yıl önce Srebrenitsa halkını ortada bıraktı." şeklinde konuştu. Srebrenitsa'da ne oldu? Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi. Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü. Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor. Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 6 bin 721 soykırım kurbanının mezarı bulunurken bu sayı bugün 6 bin 751'e yükselecek AA

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