BM: Sudan'da acilen insani yardım koridoru açılmalı

Birleşmiş Milletlerin (BM) Sudan'daki İnsani Koordinatör Vekili Abdou Dieng, "Ateşkesin yanı sıra Sudan'da acilen insani yardım koridoru açılmalı." dedi.

Sudan'daki çatışmalarda ölü sayısı 512'ye yükseldi

Sudan'daki çatışmalar 12. gününde - 50'den fazla ülke Sudan'dan vatandaşlarını tahliye etti Dieng, BM'deki gazetecilerin sorularını Port Sudan'dan bağlanarak cevapladı. Sudan'da ateşkes girişimlerine rağmen çatışmanın devam ettiğine dikkati çeken Dieng, insani yardım çalışmalarının gerçekleştirilemediğini söyledi. Dieng, gıda ve su tedarikinde ciddi sıkıntı olduğunu, yağmalamaların da devam ettiğini aktardı. BM'nin insani yardım çalışmalarını tekrar başlatmak için yoğun çaba sarf ettiğinin altını çizen Dieng, "Ateşkesin yanı sıra Sudan'da acilen insani yardım koridoru açılmalı." çağrısında bulundu. Dieng, Sudan halkının Güney Sudan, Mısır, Çad ve Etiyopya'ya kaçmaya çalıştığını bildirdi. 9 çocuk öldü BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq ise günlük basın toplantısında BM Çocuklara Yardım Fonu'ndan (UNICEF) edindiği bilgiye göre, Sudan'daki çatışmalarda 9 çocuğun öldüğünü söyledi. Haq, 50 çocuğun da yaralandığını, yaklaşık 50 bin çocuğun ise yetersiz beslenme nedeniyle gördüğü tedavinin aksadığını bildirdi. BM'den Çad sınırına yardım BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ise BM'nin Merkezi Acil Durum Fonu'ndan (CERF) Sudan'dan Çad'a geçiş yapan kişiler için 3 milyon dolar tahsis edildiğini duyurdu. Griffiths, yaklaşık 20 bin kişinin sınırdan geçiş yaptığını belirterek, yardımın acil ihtiyaçları karşılamak için kullanılacağını açıkladı. AA

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