BM: Suriye iç savaşı iki dünya savaşı kadar uzun sürdü

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, 10 yıldır devam eden iç savaşın "iki dünya savaşı kadar uzun sürdüğünü", krizin çözümü için gereken diplomaside "yeni bir uluslararası formata" ihtiyaç olduğunu söyledi.

Suriye'deki iç savaş 11. yılında: Kan ve gözyaşı akmaya devam ediyor

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Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni Suriye'deki gelişmeler hakkında bilgilendiren BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, 10 yıldır süren bu trajedinin "tarihe karanlık bir sayfa" olarak geçeceğini ve Suriyelilerin bu yüzyılın "en büyük kurbanı" olduğunu belirtti.

Suriye halkının bu süreçte ölüm, sakatlık, işkence, açlık, yerinden edilme ve kimyasal silahlara maruz kaldığını ifade eden Pedersen, BM'nin, bu trajik krize hala son verememesinden büyük üzüntü duyduğunu vurguladı.

"Krizin çözümü için yeni bir uluslararası format gerek"

"Suriye'de savaş 10 yıldır devam ediyor, neredeyse 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı'nın toplamı kadar." diyen Pedersen, "Bu kriz, uluslararası boyut kazanan en derin çatışmalardan biri ve Suriyelileri ilgilendiren sorunların çoğunun çözümü bile Suriyelilerin elinde değil." şeklinde konuştu.

Suriye'deki krizin çözümü için gereken diplomaside "yeni bir uluslararası formata" ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Pedersen, Anayasa Komitesinin 6. toplantısının ise şimdiye kadarki toplantılardan farklı olması, net hedefler ve yöntemler belirlenmesi gerektiğini kaydetti.