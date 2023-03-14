BM: Suriye’ye yardımda başarısız olduk

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Suriye’deki iç savaşın 12’inci yıldönümü öncesinde bir rapor yayınlayarak ülkede son 6 ayda yaşanan insan hakları ve insani hukuk ihlallerine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Savaş ve depremin yıktığı Suriye'de barış ne zaman?

Dünya Suriye’yi unuttu, İnsanlık nerede? BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Paulo Pinheiro, “Acıların ortasında pek çok kahramanlık eylemi yaşanmasına rağmen rejimin ve BM de dahil olmak üzere uluslararası toplumun, en acil durumdaki Suriyelilere hayat kurtaran desteği hızla yönlendirme konusunda toptan başarısızlığına tanık olduk” ifadelerini kullandı. OHCHR’nin raporunda ‘Suriye’deki çatışmanın taraflarının yaygın insan hakları ihlalleri gerçekleştirdiği’ ifade edilerek, ‘tarafların, Türkiye merkezli depremler sırasında da sivilleri koruma konusunda başarısız kaldığı’ kaydedildi. AA

Okunma Sayısı: 200

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.