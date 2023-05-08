BM: Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği konvoyuna yönelik saldırıyı kınıyoruz

Birleşmiş Milletler, Sudan'da Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun da bulunduğu diplomatik aracı hedef alan saldırıyı kınadı.

Sudan, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi'nin aracına yönelik saldırıyı "güçlü şekilde" kınadı

Türkiye'nin Sudan - Hartum Büyükelçisi Çobanoğlu'nun aracına ateş açıldı - Ordu ve HDK birbirini suçladı Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun da bulunduğu diplomatik aracı hedef alan saldırıyı kınadı. BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, konuya ilişkin AA muhabirinin yazılı sorusunu yanıtladı. Diplomatik konvoyun hedef alınmasına ilişkin Haq, "Hafta sonu Türk diplomatik konvoya yapılan saldırı da dahil olmak üzere diplomatik personele yönelik her türlü saldırıyı kınıyoruz." ifadesini kullandı. Haq, bu tür saldırıların detaylı bir şekilde soruşturulması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin Hartum Büyükelçisinin konvoyuna saldırı Sudan'da, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun konvoyundaki büyükelçilik aracına elçilik yakınlarında ateş açılmıştı. Çatışan ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), Büyükelçi Çobanoğlu'nun bulunduğu diplomatik aracı hedef alan saldırı için birbirini suçlamıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Büyükelçi İsmail Çobanoğlu'nun aracına ateş açılmasına ilişkin "Hiçbir kardeşimizde, büyükelçimizde veya korumalar, özel kuvvetlerimiz dahil hiçbirisinde bir yaralanma yok." demişti. AA

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