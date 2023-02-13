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13 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

BM, Türkiye'ye 3 bin çadır gönderdi

13 Şubat 2023, Pazartesi 15:51
Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar görenlere destek amacıyla Türkiye'ye 3 bin çadır gönderdi.

Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin temin ettiği yaklaşık 3 bin çadırın Türk Hava Kuvvetleri, Türk Hava Yolları (THY) ve Ürdün Hava Kuvvetleri tarafından deprem bölgelerine nakledildiğini bildirdi.

Açıklamada, depremzedelere çadır desteği ve bu yardımın ulaştırılması hususunda BM ile Ürdün makamlarına teşekkür edildi.

AA

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