BM: Ukrayna'da 102 sivil öldü

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin 49’uncu oturumu İsviçre’deki BM Cenevre Ofisi’nde başladı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Ukrayna’ya yönelik askerî saldırının sayısız hayatı riske attığını dile getirerek şunları kaydetti: “Perşembe sabahı ile dün gece arasında ofisimiz tarafından 7’si çocuk olmak üzere 102 ölü ve 304 yaralı olmak üzere 406 sivil zayiat kaydedilmiştir. Bu sivillerin çoğu, ağır topçu ve çok namlulu roket sistemleri ve hava saldırıları dahil olmak üzere geniş bir etki alanına sahip patlayıcı silahlarla öldürüldü. Korkarım ki gerçek rakamlar çok daha yüksek.” AA

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