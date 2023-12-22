BM’ye açlık tepkisi

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı’nın (WFP) Gazze’deki açlık oranlarına ilişkin paylaştığı verilere tepki göstererek, Gazze halkının yaklaşık yüzde 25’inin değil, nüfusun yüzde 90’ından fazlasının aşırı açlık çektiğini bildirdi.

Oxfam, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze nüfusunun tamamının aşırı düzeyde açlıkla karşı karşıya bulunduğu ve ateşkes olmadığı sürece kıtlık riskinin her geçen gün arttığı belirtildi. Açıklamada, Gazze’de neredeyse tüm hanelerin her gün öğün atladığına işaret edilerek, WFP’ye bağlı Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması’nda (IPC), Gazze halkının dörtte birinin felaket düzeyindeki açlıkla karşı karşıya olduğu değerlendirmesine karşı çıkıldı. IPC değerlendirmesinin 24 Kasım-4 Aralık’ta yapıldığı ve açlıkla ilgili gerçek durumu yansıtmadığı aktarılan açıklamada, “Bu rapor, şu anda Gazze’de yaşanan gıda güvensizliğinin feci bir fotoğrafını sunmakta ve yeterli insani yardım erişimine izin verilmesi için ateşkese duyulan acil ihtiyacı ortaya koymaktadır” denildi. Açıklamada, Gazze’deki nüfusun yüzde 90’ından fazlasının aşırı açlık çektiği vurgulandı. Haber Merkezi

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