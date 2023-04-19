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19 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

BM Yüksek Komiseri Türk Sudan'daki tarafları müzakere masasına çağırdı

19 Nisan 2023, Çarşamba 13:29
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Sudan'daki çatışmaların derhal durdurulması ve Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetlerine (HDK) müzakere masasına dönmeleri için çağrıda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Sudan halkının çok fazla acıya katlandığını, yaşanan bu çatışmaların yalnızca kişisel çıkarlardan doğduğunu belirtti.

"Çatışmanın sorumluları, sivil halkın sadece barışçıl bir yaşam istediğini anlamıyor mu?" ifadelerini kullanan Türk, çatışmaların genel olarak başkent Hartum'un yoğun nüfuslu bölgeleri ve başka şehirlerdeki yerleşim bölgelerinde yaşandığına değindi.

Türk, geniş alanda etkili olabilen silahların kullanımı da dahil, hava saldırıları ile top atışlarının sivilleri ölüm ve yaralanma riskiyle karşı karşıya bıraktığını kaydetti.

Çatışmaların sürdüğü 4 gün içerisinde 185 kişinin öldüğünü ve 1800 kişinin yaralandığını anımsatan Türk, Sudan'daki çatışmaların ve düşmanlıkların derhal durdurulması ve Sudan ordusu ile paramiliter HDK'nın müzakere masasına dönmeleri için çağrıda bulundu.

Türk, "Sudan'da binlerce sivil evlerinde mahsur kaldı. Çatışmalardan korunmak için evlerinde kalanlar, elektrik olmadan yaşıyor, yiyecek, içme suyu ve ilaçların bitmesinden endişe ediyor." ifadelerini kullandı.

Çatışmanın taraflarına, sivillerin yanı sıra okullar ve hastaneler gibi sivil altyapıların korunmasını sağlamak için uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerinin hatırlatılması gerektiğini vurgulayan Türk, bu yükümlülüklere saygı gösterilmesinin öneminin altını çizdi.

Türk, Sudan ile ilgili tecavüz girişimi raporları karşısında ise dehşete düştüğünü kaydetti.

Raporda diğer ihlallerin de yer aldığına değinen Türk, BM Dünya Gıda Programı'ndan 3 personelin öldürülmesi de dahil, sivillerin öldürülmesine ilişkin hızlı, kapsamlı ve bağımsız soruşturmalar yürütülmesi çağrısında bulundu.

Türk, "Yalnızca birkaç hafta önce Sudan, sivil yönetimi yeniden tesis edecek bir anlaşma için doğru yolda ilerliyor gibi görünüyordu. Ülkede sağduyu galip gelmeli ve tüm taraflar gerilimi azaltmak için harekete geçmeli. Sudan halkının ortak çıkarları her şeyden önce gelmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını ve bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes, Sudan'daki çatışmalarda can kaybının 185'e ulaştığını, 1800'den fazla sivil ve askerin yaralandığını duyurmuştu.

AA

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