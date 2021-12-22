BMGK’den Yemen’e destek

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi ülkeler, Yemen hükümetinin ekonomik istikrar ve halka hizmet sağlayacak reformları hayata geçirmesine desteklerini duyurdu.

ABD’nin Yemen Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, BMGK’nin daimî üyeleri olan ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa’nın temsilcileri, Suudi Arabistan’ın başşehri Riyad’da Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik ile bir araya geldi. Görüşmede söz konusu ülkelerin temsilcileri, Başbakan Abdulmelik’in Yemen halkını temel hizmetlerle buluşturmanın yanı sıra hükümete bağlı kurumların çalışmalarını güçlendirme, ekonomik istikrarı sağlama ve reformları hayata geçirme çabalarına tam desteklerini açıkladı. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşleri’nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre ise ABD’nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking, Yemen Başbakanı Abdulmelik ile bir telefon görüşmesi yaptı. Ekonomik istikrar için Yemen hükümetinin önemli adımlar attığını dile getiren Lenderking, donör ülkelerden gelecek destekle bu adımların desteklenmesi temennisinde bulundu. AA

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