'BMGK, İsrail'e karşı bir an önce harekete geçmeli'

Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarına dair Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin bilgi veren Malezya Filistin Kültür Organizasyonu (PCOM) Başkanı Muslim İmran, iki lider arasında yarım saat süren görüşmede, Hamas lideri Heniyye'nin, İsrail'in bölgedeki son saldırılarına ve sivil can kayıplarına ilişkin Malezya Başbakanı Muhyiddin'i bilgilendirdiğini açıkladı.

PCOM Başkanı İmran, "Sayın Heniyye, Malezya'nın şimdiye kadar Filistin halkıyla sergilediği dayanışmadan memnuniyetini ifade ederek İsrail'e uluslararası alanda baskı yapılması için Malezya'nın desteklerine duyduğu ihtiyacı Başbakan Muhyiddin'e iletti." dedi.

Muhyiddin'in görüşmede, Filistin'e tam destek vereceğini yinelediğini vurgulayan İmran, "Malezya Başbakanı, bölge ülkelerinden Endonezya ve Brunei ile Birleşmiş Milletler nezdinde İsrail'e karşı ortak duruş sergileyeceğini kaydetmiştir." diye konuştu.

İmran, görüşmede Muhyiddin'in, Kovid-19 tehlikesi geçtikten sonra Heniyye'yi Malezya'ya davet ettiğini de ifadelerine ekledi.

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi harekete geçmeli"

Muhyiddin Yasin, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere yarın İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin katılacağı toplantıda da İsrail'in saldırılarını değerlendirdi.

Muhyiddin, İsrail'in saldırılarını görüşmek üzere yarın çevrimiçi ortamda gerçekleşecek İİT toplantısında Malezya'yı Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin'in temsil edeceği ve kendisinin de bir konuşma yapacağını belirterek, "Malezya, Filistin'deki son gelişmeleri yakinen takip etmektedir." dedi.

Malezya'nın Filistin'e sarsılmaz desteğinin süreceğini ifade eden Muhyiddin, "Yarınki İİT toplantısında İsrail'in saldırılarına karşı Malezya'nın güçlü ve net duruşunu ifade edeceğim." şeklinde konuştu.

Muhyiddin, Filistin meselesinde bölge ülkelerinden Endonezya ve Brunei ile aynı fikirde olduklarını kaydederek, "Bu kapsamda Malezya, Endonezya ve Brunei ile birlikte ortak açıklama yayımlayarak İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını şiddetle kınayacaktır." ifadelerini kullandı.

Bugün Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini de hatırlatan Muhyiddin, "Malezya ve Endonezya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin İsrail şiddetine karşı bir an önce harekete geçmesi gerektiğini düşünmektedir." dedi.