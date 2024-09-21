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21 EYLÜL 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

BMGK, Lübnan'a saldırıların ardından acil oturumla toplandı

21 Eylül 2024, Cumartesi 14:30
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Lübnan'da iletişim cihazlarının patlatılmasının ardından acil oturumla toplandı.

Cezayir tarafından talep edilen oturumda, Lübnan'a yönelik saldırıların bölgesel savaşı tetikleme riskine karşı uyarı yapıldı.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, "Şiddet sarmalının genişleme riski çok ciddi ve Lübnan, İsrail ile tüm bölgenin istikrarına büyük tehdit teşkil ediyor." dedi.

BM Lübnan Özel Koordinatörü İsrail'e gidecek

DiCarlo, 17-18 Eylül'de Lübnan'da cihazların patlatıldığı saldırıların ardından "Mavi Hat"ta artan gerginliğin endişe verici olduğunu, BM Lübnan Özel Koordinatörü Jeanine Hennis-Plasschaert'in gelecek hafta istişareler için İsrail'e gideceğini bildirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de artan risk karşısında alarma geçtiğini ve tüm taraflara itidal çağrısında bulunduğunu anımsatan DiCarlo, "Taraflar üzerinde nüfuzu olan ülkelere şiddetle bunu kullanmaları çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.

Mevcut gidişatın engellenmemesi halinde karşılaşılacak acı ve yıkımın bugünden çok daha büyük olacağı uyarısında bulunan DiCarlo, "Bu çılgınlığı durdurmak için çok geç değil. Hala diplomasi için alan var ve gecikmeden kullanılmalı." dedi.

"ABD hiçbir rol oynamadı"

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, saldırılar hakkında detaylar belirlenirken tüm tarafların bölgeyi korkunç bir savaşa sürükleyecek hareketlerden kaçınması gerektiğini kaydederek, "ABD, bu olaylarda hiçbir rol oynamamıştır." ifadesini kullandı.

BMGK'nin İsrail ve Hizbullah arasındaki ihtilafın kökenini göz ardı etmemesi gerektiğini kaydeden Wood, İsrail'in kendini İran destekli Hizbullah saldırılarına karşı savunma hakkı bulunduğunu dile getirdi.

Wood, ABD'nin diplomatik çözümün mümkün olduğuna inanmaya devam ettiğini belirtti.

"Saldırılar savaş suçudur"

Cezayir'in BM Daimi Temsilcisi Amar Bendjama ise ülkesinin bu zor zamanlarda Lübnan'la tam dayanışma içinde olduğunu söyledi.

"Söz konusu saldırılar savaş suçudur" diyen Bendjama, İsrail saldırılarının siviller arasında korku oluşturduğunu, yoğun nüfuslu yerlerin hedef alındığını kaydetti.

Bendjama, "Sivil cihazları bombalara dönüştürmek çok büyük bir tehdit ve tehlikeli Pandora'nın kutusunu açar." uyarısını yaptı.

Saldırıların İsrailli yetkililerin Lübnan'a yönelik kapsamlı savaş tehditlerinin ardından geldiğine dikkati çeken Bendjama, İsrail'in barış istemediğinin de açık göstergesi olduğunu dile getirdi.

"İsrail'e aşırı şiddet kullanma takıntısından kurtulma çağrısında bulunuyoruz"

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong ise tüm taraflara azami itidal çağrısı yaptı.

"İsrail'e aşırı şiddet kullanma takıntısından kurtulma çağrısında bulunuyoruz." diyen Fu, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sonlandırması gerektiğinin altını çizdi.

Fu, İsrail'in "maceraperestliğinin" bölgeyi korkunç bir felakete sürüklediğine işaret ederek, Tel Aviv üzerinde etkisi bulunan ülkelerin somut adım atmasını istedi.

"Saldırıların sebebi ABD yönetiminin sahte diplomasisidir."

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise Lübnan'a yönelik saldırıları "terör saldırısı" olarak değerlendirdiklerini dile getirdi.

"Saldırıların sebebi ABD yönetiminin sahte diplomasisidir" diyen Nebenzia, İsrail'in yeni bir "Orta Doğu savaşı" çıkarmaya çalıştığını söyledi.

"Bu saldırıların savaş tarihinde eşi benzeri yok"

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ise "Bu saldırıların savaş tarihinde eşi benzeri yok." dedi.

İsrail'in, saldırıların ardından sosyal medyada açıklama yaptığını ve daha sonra sildiğini belirten Buhabib, "İsrail bu terör saldırısıyla uluslararası insancıl hukukun en temel prensiplerini ihlal etmiştir." açıklamasında bulundu.

Buhabib, İsrail'in hiçbir zaman suçunun hesabını vermek zorunda kalmadığı için ihlallerini sürdürmeye devam ettiğini vurguladı.

Bunun statükoya dönüşmesine izin verilmemesi gerektiğini ifade eden Buhabib, "İsrail bölge halklarıyla barış sağlamadan Doğu'da ayakta kalamaz. Bu da Filistin halkına 75 yıl önce bu örgüt tarafından sözü verilen meşru haklarının ve devletlerinin verilmesiyle olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Buhabib, BMGK'nin İsrail'i saldırılarını sonlandırmaya zorlamaması halinde "çok büyük bir patlamayla" tanık olacağını belirtti.

Bu patlamanın hem doğu hem de batıyı etkileyeceğini ve tüm dünyayı Ortaçağ'a geri götüreceğini dile getiren Buhabib, "Önünüzde savaş ve çekmecelerinizde BMGK kararları var. Seçim sizin. Barış ya da ateş arasında bir seçim yapmanız gerekiyor." diye konuştu.

AA

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