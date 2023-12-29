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29 ARALIK 2023 CUMA - YIL: 54

Boeing "737 Max" tipi uçaklarını kontrole çağırdı

29 Aralık 2023, Cuma 15:34
ABD'li uçak üreticisi Boeing'in 737 Max tipi uçakların rutin bakım sırasında somunu eksik bir cıvata tespit edilmesi üzerine şirket uçaklarını incelemeye çağırdı.

The New York Times'ın haberine göre, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Boeing'in 737 Max uçaklarının rutin bakımı sırasında uçuş kontrol sisteminde somunu eksik bir cıvata tespit edildiğini açıkladı.

Sorunlu uçağı inceleyen Boeing, uçuş kontrol sisteminde düzgün sıkılmamış bir cıvata da tespit etmesi üzerine, meydana gelecek olası sorunlara karşı piyasadaki uçakları kontrole çağırdı.

Şirket, 2017'den bu yana bin 370'den fazla uçak teslim edildiğini ve hepsinin incelenmesi gerektiğini açıkladı.

Boeing ayrıca teslim edilmemiş uçakların kontrol edildiğini bildirdi.

Boeing 737 Max uçakları daha önce ölümcül kazalarla gündeme gelmişti

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçağın 2018'de düşmesinin ardından, Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi başka bir yolcu uçağı da 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan sonra düşmüştü.

Kazalarda ölenler için özür dileyen ABD'li uçak üreticisi Boeing, 737 Max tipi uçakların Manevra Karakteristikleri Takviye Sistemi (MCAS) yazılımını güncellemişti.

Dünyadaki hava yolu şirketleri, bu kazalar sonrası Boeing 737 MAX uçakların uçuşunu durdurmuştu.

Şirket, milyarca dolar zarara uğrarken, çok sayıda kazazede yakınınca dava edilmişti.

AA

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