BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Beyrut ve Mavi Hat'ta gerginliğin artmasından derin endişe duyduklarını kaydeden Dujarric, tüm taraflara itidal çağrısında bulundu. Dujarric, tüm taraflara BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararını uygulamaları çağrısı yaparak, "Bölge felaketin eşiğinde." dedi. BM Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görevini çok zor koşullar altında yerine getirmeye devam ettiğini belirten Dujarric, ekiplerin gerginliği düşürmek ve çatışmanın sonlanmasını sağlamak için çaba gösterdiğini dile getirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, bugün başkent Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü, 59 kişinin yaralandığını duyurmuştu. AA

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