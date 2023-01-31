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31 OCAK 2023 SALI - YIL: 53

Bolsonaro, ABD'de kalabilmek için vizeye başvurdu

31 Ocak 2023, Salı 14:41
Brezilya'daki Kongre baskınını "kışkırttığı" suçlamasıyla soruşturma altında olan eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun, ABD'de kalmaya devam etmek için 6 aylık turist vizesine başvurduğu bildirildi.

The Financial Times gazetesinin haberine göre, Bolsonaro'nun göçmenlik avukatı Felipe Alexandre, 30 Aralık 2022'den bu yana ABD'de olan eski Devlet Başkanı'nın ülkede kalmaya devam etmek için vize başvurusu yaptığını doğruladı.

Birkaç ay devam edebilecek başvuru süresince Bolsonaro'ya ülkeden ayrılmamasını tavsiye eden Alexandre, "Şu an için Florida (Bolsonaro'nun) geçici evi olacak. Onun az da olsa hayatında istikrara ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Bolsonaro'nun herhangi bir suç işlediğine dair kanıt olmadığını belirten Alexandre, "Eğer birini ülkeden kovacaksanız, bunun için yasal gerekçeniz olması lazım." dedi.

Eski Devlet Başkanı Bolsonaro'nun "stresli ve hayal kırıklığına uğramış" olduğunu aktaran Alexandre, düzenli ziyaret edenler sayesinde moralinin yerinde olduğunu belirtti.

Alexandre, Bolsonaro'nun 6 aylık uzatma vizesinden daha kalıcı bir ABD vizesi için dilekçe vermeye karar verebileceğini dile getirdi.

Bu ayın başlarında Kongre üyesi 41 Demokrat Partili, Bolsonaro'nun vizesinin iptal edilmesi için hükümete mektup yazmıştı.

Mektupta, "Bolsonaro'nun veya diğer eski Brezilyalı yetkililerin, görevdeyken işledikleri herhangi bir suç nedeniyle adaletten kaçmak için ABD'ye sığınmalarına izin vermemeliyiz." ifadesi kullanılmıştı.

Bolsonaro, yalnızca diplomat ve devlet başkanlarının kullanabildiği A1 vizesiyle ABD'ye gitmişti. Ancak görevinden ayrıldığı gün itibarıyla 30 günlük yasal mühletin ardından vizesi sona ermişti.

Brezilya'daki olaylar

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde sol görüşlü Luiz Inacio Lula da Silva yüzde 50,9, aşırı sağcı Bolsonaro yüzde 49,1 oy almıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri, önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, ardından da ordu karargahlarının önünde düzenledikleri gösterilerde silahlı kuvvetleri Lula'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.

Ülkede cumhuriyetin ilanının 123. yılı olan 15 Kasım 2022'de Bolsonaro yanlıları, başkent Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Recife ve Belen şehirlerinde yine aynı taleple askeri karargahların yakınında gösteriler düzenlemişti.

Bolsonaro yanlıları, 8 Ocak'ta da ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasına girmişti.

Protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gazla müdahale eden polis, grupların daha sonra Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasına zorla girmesine engel olamamıştı.

Ulusal Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkemeyi basan Bolsonaro destekçileri, güvenlik güçlerince bu binalardan çıkartılarak kontrol sağlanmıştı.

Kongre ve diğer devlet binalarına yapılan baskına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan kişilerin sayısının 1800'e çıktığı bildirilmişti.

Devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan eski Devlet Başkanı Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin etmişti.

AA

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