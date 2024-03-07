Bombalar eşliğinde ‘merhamet’ broşürleri!

İsrail ordusunun sivillere karşı “katliamlara” devam ettiği bir dönemde İsrail uçaklarının Gazze Şeridi’ne “hoşgörüyü ve merhameti” teşvik eden broşürler atması Filistinliler arasında öfke ve alay konusu oldu.

Uçaklardan Gazze semalarına atılan ve ramazan ayında “hoşgörü ve merhamet” çağrılarının yapıldığı broşürlerde, “Yemek yedirin ve güzel konuşun. Orucunuz kabul olsun, günahlarınız affedilsin, lezzetli bir iftar yapın” gibi ifadeler yer aldı. Broşürlerde yer alan metnin altında Davut Yıldızı ile birlikte “El-Fetih Es-Sadık - Gazzelilere Yeni Ufuklar Açılıyor” yazısı yer alıyor. Filistinliler broşürleri alay ve öfkeyle alırken, bazıları da çektikleri acının gözardı edilmesi ve kendilerine hakaret olarak gördükleri bu durumu protesto etmek için broşürleri ateş yakmak için kullandı. Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Hanun’dan güneydeki Refah’a doğru yerinden edilen Sami ez-Zeanin, yaptığı açıklamada, “İsrail ordusu, özellikle kuzeyde açlık, su ve un kıtlığı nedeniyle halkın çektiği acıyı görmezden geliyor ve ramazan ayında hoşgörü çağrısında bulunan broşürler atıyor.” diye konuştu. AA

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