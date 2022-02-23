Bombardıman altındalar

Ukrayna’nın doğusunda yer alan Luhansk şehri yakınlarındaki Schastia kasabasında yaşayan halk, süren bombardımanlar sebebiyle korku içindeler.

Ukrayna ve Rusya arasında gerginlik artmaya devam ederken, sınır hatlarında sık sık ateşkes ihlâlleri yaşanıyor. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilâtı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu, hafta sonu Donbas’ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasında 3 bin 231 ateşkes ihlâli gerçekleştiğini duyurdu. Misyonun yayımladığı raporda, 18-20 Şubat’ta Donetsk bölgesinde 1100’ü patlama olmak üzere 2 bin 158 ateşkes ihlâli gerçekleştiğini aktardı. İhlâllerin çoğunluğunun Donetsk’in Svitlodarsk, Şirokine, Staromihaylivka bölgelerinde yaşandığı ifade edildi. Luhansk bölgesinde ise 926’sı patlama olmak üzere 1073 ihlâlin gerçekleştiği aktarılarak, ihlallerin çoğunluğunun Stanitsya Luhanska ve Zolote bölgelerinde yaşandığı aktarıldı. AA

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