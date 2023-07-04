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5 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Borcunu ödemediği iddiasıyla Twitter'a dava açıldı

04 Temmuz 2023, Salı
Avustralya'nın Sidney kenti merkezli Facilitate Corporation adlı ofis donanım şirketi, 1 milyon doları aşan borcunu ödemediği iddiasıyla sosyal medya platformu Twitter'a dava açtı.

Daily Mail'in haberine göre, Facilitate Corporation adlı şirket, Elon Musk'ın Ekim 2022'de Twitter'ı satın almasından sonra pek çok sözleşmeyi iptal ettiğini ve borçlarını ödemediğini öne sürdü.

Twitter'ın ABD dışındaki ofislerinin 2015'ten beri donanım ihtiyaçlarını karşılayan şirket, 2022 ve 2023'ün başlarında Twitter'ın Londra, Dublin ve Singapur ofislerine 1 milyon doları aşan değerde donanım desteği sağladığını ve sözleşme çerçevesinde 60 günde ödenmesi gereken faturaların ödenmediğini açıkladı.

Sidney merkezli şirketin ABD'de California Federal Mahkemesinde açtığı davada, Twitter'ın borçlarını tazminat ve faizi ile ödemeye zorlanması talep ediliyor.

Ayrıca Twitter'ın maliyetleri düşürmek için kapattığı ve davaya konu olan Sidney ofisi için 60 bin dolardan fazla ödenmemiş fatura olduğu kaydedildi.

Facilitate Corporation, Twitter'ın söz konusu borca itiraz etmediği gibi şu ana kadar borcun ödenmemesine dair gerekçe sunmadığını belirtti.

Sosyal medya şirketi henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

AA

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