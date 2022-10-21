"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 EKİM 2022 CUMA - YIL: 53

Boris Johnson, yeniden başbakanlık yarışına katılabilir

21 Ekim 2022, Cuma 09:47
Telegraph'taki habere göre, 7 Temmuz'da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa eden eski İngiltere Başbakanı Johnson'ın, görevini bıraktığını açıklayan Truss'un yerini almak için parti içerisindeki başbakanlık yarışına katılacağı iddia edildi.

Halihazırda Dominik Cumhuriyeti'nde tatilde olan Johnson'dan henüz resmi açıklama gelmedi.

Johnson, 7 Temmuz'da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa etmişti.

Liz Truss, Johnson'ın yerini almak için verdiği mücadelede, rakibi eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'a karşı seçim yarışını kazanarak, 5 Eylül'de ülkenin yeni başbakanı olmuştu.

Art arda siyasi çalkantıların yaşandığı İngiltere'de, Başbakan Truss bugün istifa ettiğini açıklamıştı.

AA

Okunma Sayısı: 84
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fransa İlaç Ajansı'ndan "parasetamol içeren ilaçların satışını azaltma" çağrısı

    Boris Johnson, yeniden başbakanlık yarışına katılabilir

    Filistin'le savaş, Ankara ile ticaret

    Batı Şeria’daki “en ölümcül yıl”

    Sağlıkta şiddet kronikleşen sorun oldu

    Zeytin üreticileri 40 lira diyor

    Çad'da ''süresiz'' sokağa çıkma yasağı kararı - Şiddet olaylarında 50 kişi öldü, 300 kişi yaralandı

    Şanlıurfa’da 6’lı masa ziyaretleri

    Çocuklar arasında ayrımcılık yapmak ırkçılıktır

    “Asla oy vermem” listesinde AKP birinci

    Ev almak artık hayal

    Kömür ocaklarında kazasız gün yok

    AKP’yi de vekilliği de bıraktı

    İngiltere'de muhalefet ''acil genel seçim'' istiyor

    44 gün önce Başbakan olan Liz Truss istifa etti

    'Sansür kanunu'na ilişkin ilk inceleme 26 Ekim'de yapılacak

    “Siyonist” Başbakan İngiltere’ye kaos getirdi

    Altyapısı zarar gören Ukrayna'da zorunlu enerji tasarrufu kararı

    Lübnan'da yeni cumhurbaşkanı yine seçilemedi

    Doğu ve Güneydoğu'ya kuvvetli yağış uyarısı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    OHAL Türkiye’ye neler kaybettirdi?
    Faruk ÇAKIR

    “Dindar ve her anlamda iyi bir insan”
    Cevher İLHAN

    Yeni seçim hileleri
    SALİH SÜTÇÜOĞLU

    Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (asm) evsâfı
    Ali FERŞADOĞLU

    “Sû-i zân ve toptancılık” tuzağına dikkat!
    Şükrü BULUT

    Kutsal Roma’nın kutsal şehrinin semasında ezan sesleri…
    İbrahim Aktaşcı

    Bir Yalova Kaymakamı bir de Sayıştay!
    Risale-i Nur'dan

    “Kader ile cüz-i ihtiyârî nasıl tevfik edilebilir?”
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Zeytin üreticileri 40 lira diyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.