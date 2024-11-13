Borrel: Etnik temizlik

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail’in Gazze’nin Cibaliya bölgesine saldırısını kınayarak “Gazze’nin kuzeyinde olup bitenleri tanımlamak için ‘etnik temizlik’ kelimesi giderek daha fazla kullanılıyor” dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail ordusunun çok sayıda sivilin ölümüne neden olan Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesini hedef alan saldırısını şiddetle kınadığını bildirdi. Borrell, X hesabından, İsrail ordusunun Cibaliya bölgesine yönelik saldırısı hakkında paylaşımda bulundu. Borrell, “Gazze’nin kuzeyinde olup bitenleri tanımlamak için ‘etnik temizlik’ kelimesi giderek daha fazla kullanılıyor” ifadesini kullandı.

İsrail uluslararası hukuku ihlal ediyor

Borrell Gazze’nin kuzeyinde “günlük gerçeklik” haline gelen sivillerin zorla yerinden edilmesi ve “açlığın silah olarak kullanılmasının” uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek, bu bölgede kıtlığın yayılma riskine işaret etti. Bölgedeki insani felaketin önlenmesi gerektiğini aktaran Borrell, “işgalci güç” olan İsrail’in yardımların geçişine izin verme yükümlülüğü olduğunu hatırlattı. Borrell, uluslararası toplumun da bir an önce harekete geçmesi gerektiğini vurgulayarak, “Uluslararası toplum ve İsrail’in başlıca müttefikleri de Filistinlilerin çektiği acılara son verilmesi ve esirlerin kurtarılması için acil önlemler almalıdır” mesajını paylaştı.

ZORLA GÖÇ BASKISI

Öte yandan Filistinliler, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde etnik temizlik uyguladığını söylüyor Yerel kaynaklar, yaptığı açıklamada, Filistinlilerin gönüllü olarak yaşadıkları yerleri terk etmediğini, İsrail ordusunun onları göçe zorladığını vurguladı. İsrail ordusu, 6 Ekim'de başta Cibaliya olmak üzere Gazze Şeridi'nin kuzeyine şiddetli saldırıları ve sıkı bir kuşatma uygulamaya başladı.