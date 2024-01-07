Borrell'den Filistin Devleti ve bölgesel çatışmadan kaçınılsın vurgusu

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Orta Doğu’da bölgesel çatışma yaşanması ihtimaline karşı uyarıda bulunarak, “Kimse bölgesel bir çatışmadan yana değil. İsrail’e de şu mesajı gönderiyorum; bölgesel bir çatışmadan kimse kazançlı çıkmayacak.” dedi.

Borrell, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yaptığı ziyaret kapsamında Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib ile ortak basın toplantısı düzenledi. Buradaki konuşmasında, son günlerde Lübnan ve İsrail sınırında çatışmaların yoğunlaştığına dikkati çeken Borrell, Orta Doğu’da bölgesel çatışma yaşanması ihtimaline karşı uyarıda bulundu. Borrell, Orta Doğu’da gerilimin tırmanması ve Lübnan’ın bölgesel çatışmaya sürüklenmesini önlemenin zorunlu olduğunu belirterek, “Kimse bölgesel bir çatışmadan yana değil. İsrail’e de şu mesajı gönderiyorum; bölgesel bir çatışmadan kimse kazançlı çıkmayacak.” diye konuştu. “Savaşın önlenebileceğini, kaçınılması gerektiğini ve daha iyi bir çözüm yolu bulabilmek için diplomasinin galip gelebileceğini düşünüyorum.” ifadesini kullanan Borrell, taraflar arasında diplomatik kanalların açık olmasının önemli olduğunu dile getirdi. Filistin devleti vurgusu “Savaşların bile hukuku vardır. Uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmelidir. Defalarca söylediğim gibi bir vahşet başka bir vahşeti meşrulaştırmaz. Orta Doğu’ya güvenlik ve istikrarı sadece barışın getirebileceğini anlamamız gerekiyor.” diyen Borrell, Gazze’nin Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ten ayrı düşünülemeyeceğini belirtti. Borrell, “Gazze, İsrail tarafından 1967’den beri işgal edilmiş Filistin topraklarının parçasıdır ve gelecekte Filistin devletinin parçası olmalıdır.” dedi. AA

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