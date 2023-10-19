“Boşaltın” dedi, ertesi gün vurdu

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Dünya Sağlık Örgütü’nün verdiği bilgiye göre; Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesinin İsrailli yetkililerin boşaltılması çağrısı yaptığı 20 hastaneden biri olduğunu söyledi.

“‘Boşaltın’ çağrısının ertesi günü hastane vuruldu. Düşüncesi bile korkunç” diyen Griffiths, güvenlik sorunları nedeniyle hastanenin boşaltılmasının da mümkün olmadığını ifade etti. Griffiths, saldırı anında “maksimum kapasitede” olan hastanede çocuk ve kadınlar da dahil çok sayıda hasta bulunduğunu belirtti. Hastaneye aynı zamanda yerlerinden edilen insanların da sığındığını aktaran Griffiths, söz konusu insanların gidecek başka yeri olmadığına işaret etti. Toplantıya Kahire’den video konferans yoluyla bağlanan Griffiths, “Sadece geçmiş 11 günün vahşetine değil, endişeyle gelecek günlerde neyle karşılaşacağımıza odaklanıyorum” dedi. AA

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