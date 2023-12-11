"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 ARALIK 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Bosna Hersek'te soğuk havada Filistin'e destek gösterisi: ''Orada yaşananları biz de burada gördük''

11 Aralık 2023, Pazartesi 15:00
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yüzlerce kişinin katılımıyla Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

Saraybosna'daki alışveriş merkezinin önünde toplanan yüzlerce kişi, yağışlı havaya rağmen Filistin'e destek yürüyüşüne katıldı.

Gösterinin organizatörlerinden Jusuf el Sharkawi, sivillerin öldürülmesine karşı olduklarını ifade ederek, Bosna Hersek'in 1992-1995'teki savaşta bugün Gazze'de yaşanan acıları yaşadığını söyledi.

Göstericilerden Maksida Kravic, 10 Aralık'ın Dünya İnsan Hakları Günü olduğuna işaret ederek "Gazze'de tüm insan haklarının öldürüldüğünü düşünüyorum. Çocuklar, yaralılar, siviller öldürülüyor, hastanelere saldırılıyor. Soykırımın yaşandığı Bosna Hersek bu senaryoyu çok iyi biliyor, orada yaşananları biz de burada gördük." diye konuştu.

Kravic, tüm dünyanın yaşananları izlerken bunların durdurulması için yeterli çaba harcamadığının nasıl bir his olduğunu bildiklerini kaydederek "Bosna Hersek'ten tüm dünyaya bugünün mesajı, protesto etmeyi ve Gazze'de yaşananların durdurulması çağrısını bırakmamamız gerektiğidir." ifadesini kullandı.

"Biz, orada yaşananlara karşıyız"

Göstericilerden Amina Tvrtkovic de Filistin halkına destek vermenin önemine dikkati çekmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Tvrtkovic, Filistin halkının yalnız olmadığını ifade ederek, "Biz, orada (Gazze'de) yaşananlara karşıyız ve bunun için tek doğru kelime soykırımdır. Bosna Hersek ve Saraybosna savaşın acılarını yaşadı. Bosna Hersek'in bir kısmı soykırımı yaşadı. Saraybosnalılar açlığı, bombalanmayı, katliamları yaşadığı için Gazze'de yaşananları en iyi onlar bilir ve desteğini en iyi şekilde gösterebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin bayrakları açarak ateşkes çağrısında bulunan göstericiler, alışveriş merkezinin önünden Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı ile Meclis binasına doğru yürüdü.

"Filistin yalnız değilsin", "Şimdi ateşkes yapılsın" ve "Katil İsrail" sloganları atılan yürüyüş, ABD'nin Saraybosna Büyükelçiliğinin karşısındaki Bosna Hersek Tarih Müzesi'nin önünde son buldu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim’de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 17 bin 700 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken karadan işgal sürecinde 98 askeri öldü.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 275 Filistinli öldürüldü.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki düşük yoğunluklu çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 98 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

AA

Okunma Sayısı: 238
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bosna Hersek'te soğuk havada Filistin'e destek gösterisi: ''Orada yaşananları biz de burada gördük''

    'Gazze, dünyanın çifte standardını gözler önüne serdi'

    7 kişilik mürettebatı arama çalışmalarında 23. gün

    4 Avrupa ülkesinden Avrupa Birliği'ne Gazze mektubu: ''Net tavır al''

    Galatasaray son 16 turuna yükselebilmek için Kopenhag karşısında

    Gazze için tüm dünyaya küresel grev çağrısı

    Gazze'nin güneyinde yerlerinden edilen siviller ikinci göçe zorlanıyor

    Netanyahu'yu istifaya çağırdı

    İsrail Gazze'nin güneyinde "en kötü taktiğini" kullanıyor

    'İnsanca yaşayacak ücret istiyoruz' - 'Asgari ücret sefalet ücreti olmasın'

    Önceki Bakan da yine AKP'li değil miydi?

    İnsan hakları örgütleri: ABD savaş suçuna ortak oldu

    Veto, BM Güvenlik Konseyi’nin otoritesini zayıflattı - İsrail’den ABD ve Biden’a ''veto'' teşekkürü

    Mezarlıklarda yer kalmadı

    Mersin’de genç hekimlerden Filistinliler için sessiz yürüyüş

    Gazze’nin yarısı açlık çekiyor

    Çocuk yoksulluğunda Türkiye ikinci sırada

    Putin, Netanyahu ile görüştü

    Biden yönetiminden İsrail’e acil mermi yardımı

    En Çok Okunanlar

    Hüseyin GÜLTEKİN

    Cemaatler asli vazifelerine dönmeli
    Genel

    Önceki Bakan da yine AKP'li değil miydi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Şaşmaz pusula
    Orhan Ali YILMAZ

    Veylun lilmutaffifîn!..
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kudüs’te Haçlı’dan sonra Yahudi zulmü
    Risale-i Nur'dan

    Hukuk-u insaniyenin muhafazası için çalışanların ecri büyük
    Ali FERŞADOĞLU

    Gazze’nin Cennet şahidleri ve bize şehidlik fırsatı!
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Kapanması gereken kapılar -1
    Süleyman KÖSMENE

    Risale-i Nur korku ve dehşet vermez

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.