Bosna Hersek'ten depremzedeler için bir yardım tırı daha

Bosna Hersek'ten, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için 1 tır ayni yardım yollandı.

Bosna Hersek'teki EMMAUS Uluslararası Dayanışma Forumu'nun, hijyen ürünleri üretimi yapan bir firmayla yaptığı işbirliği kapsamında hazırlanan 1 yardım tırı, Türkiye'ye hareket etti. EMMASUS'tan yapılan yazılı açıklamada, yardım tırında kadın ve çocuklar için hijyen ürünleri ve EMMAUS çalışanlarının bağışladığı unların bulunduğu belirtildi. Açıklamada, EMMAUS'un Türkiye'deki depremzedelerle dayanışma içerisinde olduğu kaydedildi, yardımda bulunan Bosna Herseklilere teşekkür edildi. AA

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