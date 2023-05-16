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16 MAYIS 2023 SALI - YIL: 54

Bosna Hersek ve Hırvatistan'da sel

16 Mayıs 2023, Salı 10:17
Bosna Hersek ve Hırvatistan'da şiddetli yağışlar sonucu sel meydana geldi.

Bosna Hersek Federasyonu Sivil Koruma Dairesinden yapılan açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Krajina bölgesinde dün akşam başlayan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastığı, Una ve Sana nehirlerindeki su seviyesinin kritik düzeye ulaştığı bildirildi.

Bihac'taki Kulen Vakuf bölgesinde çok sayıda evi su bastığı belirtilen açıklamada, ülkenin diğer bölgelerinde de sel tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Bosna Hersek Federasyonu Meteoroloji Enstitüsü, yağışların ülke genelinde perşembeye kadar devam edeceği uyarısında bulundu.

Öte yandan Sanski Most şehri, selin ardından tabii afet bölgesi ilan edildi.

Hırvatistan ordusunun 300 mensubu sel bölgesinde

Hırvatistan'da şiddetli yağış Zadar bölgesini etkiledi, kentteki yolların birçoğu su altında kaldı.

Obrovac ve Gracac beldelerinde de yağışlar nedeniyle sel meydana geldiği ve bölgeye itfaiye ekipleri ve tahliye botlarının gönderildiği belirtildi. ​​​​​​​

Ordu, 300 personelin selle mücadele için bölgede olduğunu bildirdi.

AA

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