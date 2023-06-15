'Boşnaklara mesaj vermek istediler'

Bosna Hersek'in güneyindeki Capljina kentine bağlı Surmanci'deki mescit ve Boşnakların yaşadığı evlerin son günlerde çok sayıda saldırıya maruz kaldığı bildirildi.

Capljina İslam Meclisi Başimamı Adem Suta, Surmanci'de son günlerde birçok çirkin saldırının yaşandığını belirterek, "Öncelikle mescidin camları kırıldı, daha sonra mescidin camları ve kapısı hava tabancasıyla vuruldu." dedi. Saldırganların çirkin eylemlerine devam ettiğini vurgulayan Suta, "En kötüsü de cenaze namazının kılındığı esnada ölünün konulduğu taşın bulunduğu alana ölü kertenkele atıldı. Boşnaklara bir tür mesaj vermek istediler." diye konuştu. Suta, Boşnakların yaşadığı evlerin de camlarının kırıldığını söyleyerek, "İbadethane ve evlere yapılan bu saldırılar bizim inancımıza ve ulusal kimliğimize yapılmıştır. Polis, saldırıları yapanları araştırıyor." ifadelerini kullandı. AA

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