Bramsche Eyüp Sultan Camii açıldı

Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Bramsche şehrinde, Diyanet İşleri Türk İslâm Birliğine (DİTİB) bağlı Eyüp Sultan Camii ibadete açıldı.

Bramsche Belediye Başkanı Heiner Pahlmann, caminin din görevlisi Mehmet Demirci’nin Kur’ân-ı Kerîm tilâvetiyle başlayan açılış töreninde, caminin barışa ve huzura katkı sağlayacağını söyledi. Pahlmann, “Sizler bizim şehrimizin vazgeçilmez ve köklü bir parçası olmakla birlikte, çok kültürlü şehrimize renk katmaktasınız. Burası sizler için dininizi ve geleneklerinizi yaşayabileceğiniz ve yaşatabileceğiniz bir yerdir. Burası Müslüman kimliğinizi yaşayabileceğiniz bir yerdir.” dedi. Caminin diğer milletlerden olan Müslümanlar ve Bramsche-Hesepe’deki mülteci kampında bulunan Müslümanlar için de önemli bir buluşma merkezi olduğunu belirten Pahlmann, “Buranın kapısı diğer dinlere mensup olanlar için de açıktır.” ifadesini kullandı.