Brezilya'da bilanço ağırlaşmaya devam ediyor

Brezilya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 496 artışla 11 bin 123'e yükseldi.

Ülkede Kovid-19'un görüldüğü kişi sayısı da 6 bin 670 artarak 162 bin 699'a çıktı. Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor. Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti. Brezilya Devlet Başkanı'nın, Kovid-19 salgınında gölde jet ski kullanması tepki çekti Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yetkililerin sosyal mesafe uyarılarına rağmen gölde jet ski kullanması tepkilere neden oldu. Brezilya’da Kovid-19 nedeniyle 10 binden fazla kişi ölürken, Devlet Başkanı Bolsonaro’nun salgını yeterince ciddiye almaması kamuoyunda tepkilere yol açtı. Brezilya basınındaki haberlerde Bolsonaro'nun, 30 misafiri ile mangal partisi vermeyi planladığı ancak eleştirilerin ardından bu etkinliği iptal ederek, gölde jet ski kullanmaya karar verdiği bildirildi. Bolsonaro’nun başkent Brasilia'da yer alan Paranoa Gölü’nde jet ski kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine, binlerce kişi Bolsonaro'ya tepki gösterdi. Bolsonaro, salgını "histeri" şeklinde nitelendirmişti Brezilya'da Kovid-19’a karşı tutumu nedeniyle eleştirilen aşırı sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) salgına karşı uyarılarının dikkate alınmasını savunduğu için anlaşamadığı Sağlık Bakanı Henrique Mandetta’yı 16 Nisan'da görevden almıştı. Kendisine karantina önerildiği dönemde dışarı çıkıp destekçileriyle tokalaşan, halkı karantinaya uymamaya davet eden Bolsonaro, salgını "histeri, "kuruntu" ve "küçük bir grip" şeklinde nitelendirerek, karantina tedbirleri uygulayan eyalet valileri ile belediye başkanlarını eleştirmişti. Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, 10 bin 739 kişinin ölümüne sebep olan Kovid-19 şu ana kadar 156 bin 862 kişide görüldü. AA

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