Brezilya'da Kongre binası basıldı: 150 Bolsonaro destekçisi gözaltına alındı

Brezilya'da eski Devlet Başkanı Bolsonaro destekçisi yüzlerce kişi, Ulusal Kongre'ye baskın düzenledi.﻿﻿ Brezilya Devlet Başkanı Lula, göstericilere müdahale emri verdi, 150 gösterici gözaltına alındı.

Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçisi yüzlerce kişi, Ulusal Kongre'ye baskın düzenledi.

Brezilya basınında çıkan habere göre, ordudan müdahale talebiyle slogan atan gruplar, polis bariyerini aşarak Kongre binasına girdi.

Polis, aşırı sağcı Bolsonaro yanlısı protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile müdahale ediyor.

Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva karşıtı eylem düzenleyen Bolsonaro destekçileri orduya müdahale çağrısında bulundu.

Bazı göstericilerin Temsilciler Meclisi ve Senato binalarının çatısına çıktığı görüldü.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, olayların olduğu sırada resmi ziyaret için gittiği Sao Paulo'da bulunuyordu.

Göstericilere müdahale edildi

Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçisi yüzlerce kişinin önce Kongre, ardından Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto ile Yüksek Mahkeme'yi basması sonrası Lula, eylemcilere sert tepki gösterdi.

Başkent Brasilia'daki güvenlik bölgesine müdahale emri veren Lula, yapılanları "vandallık ve faşistlik" olduğunu, Brezilya'da güvenlikten sorumlu olması gereken kişilerin ise görevlerini yapmadığını bildirdi.

Başkanlık, Yüksek Mahkeme ve Kongre'yi işgal edenlerin teşvik edildiğini vurgulayan Lula, "Bunu yapanlar kanunun gücüyle cezalandırılacak. Henüz hükümeti kurarken pazar gününün sessizliğinden faydalandılar. Eski cumhurbaşkanının (Bolsonaro) birkaç konuşmasının buna yol açtığı biliniyor. Bu da onun ve onu destekleyen yanlılarının sorumluluğudur." ifadesini kullandı.

Lula, Adalet Bakanlığı Genel Sekreteri Ricardo Capelli'nin tüm güvenlik bölgesinden sorumlu olacağını kaydederek, Capelli'nin doğrudan kendisine bağlı olacağını söyledi.

Eylemcilerin devlet binalarına zorla girdiği sırada Lula'nın, Sao Paulo eyaletinde bazı ziyaretler yaptığı ve olayların ardından programını değiştirdiği bilgisi paylaşıldı.



Brezilya eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro - Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva

Takviye ekipler sevk edildi

Bolsonaro yanlıları ellerinde taşıdıkları bayrak ve soplarla güvenlik güçlerine saldırarak, araçlara zarar verdi.

Gazetecilere de saldıran eylemciler, foto muhabirlerinin ve kameramanların ekipmanlarına zarar verdi.

Olayların kontrol altına alınması için bölgeye çok sayıda takviye gücün gönderildiği, 150 Bolsonaro yanlısının gözaltına alındığı ve eylemlerin sürdüğü belirtildi.

Federal Güvenlik Bakanı görevden alındı

Bolsonaro'nun müttefiki olarak bilinen Federal Bölgesi Güvenlik Bakanı Anderson Torres, Başkanlık, Yüksek Mahkeme ve Kongre baskınında ihmali olduğu gerekçesiyle görevinden azledildi.

Brasilia Valisi Ibaneis Rocha, açıklamasında sorumluların cezalandırılacağını kaydederek, "Federal Bölge Güvenlik Bakanı'nın görevden alınmasına karar verdim, tüm güvenlik güçlerini olaylara müdahale etmesi için sokaklara çıkardım." dedi.

Brezilya Adalet Bakanı Flavio Dino da olaylardan Bolsonaro'yu sorumlu tutarak, halk iradesinin darbecilerin eylemlerinden üstün geleceğini belirtti.

AB ve ABD'den Brezilya Devlet Başkanı Lula'ya destek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Brezilya Cumhurbaşkanlığı, Kongre ve Yüksek Mahkemesine yönelik bugünkü saldırıları kınadıklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Demokratik kurumlara şiddet kullanarak saldırmak hiçbir zaman kabul edilemez. Brezilya Devlet Başkanı Lula'nın bu tip eylemlere derhal son verilmesi çağrısına katılıyoruz."

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da, benzer bir paylaşımda bulunarak, ABD'nin Brezilya'da demokrasiyi baltalamaya yönelik her türlü çabayı kınadığını belirtti.

"Başkan Biden durumu yakinen takip ediyor." ifadesini kullanan Sullivan, Brezilya'nın demokratik kurumlarına destek verdiklerini kaydetti. Sullivan, "Brezilya demokrasisi şiddetle sarsılmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Bolsonaro destekçilerinin hükümet binalarına baskınını kuvvetle kınadıklarını belirtti.

Borrell, "AB, Devlet Başkanı Lula'ya ve Brezilya'nın demokratik sistemine tam desteğini yinelemekte, bu saldırıyla hedef alınan demokratik kurumlarla dayanışmasını ifade etmektedir. Brezilya'nın demokrasisi şiddet ve aşırıcılığa üstün gelecektir." ifadesini kullandı.

Bolsonaro'yu sorumlu davranmaya davet eden Borrell, eski devlet başkanından destekçilerini evlerine dönmeye çağırmasını istedi.

İspanya ve Portekiz'den Brezilya Devlet Başkanı Lula'ya destek

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Portekiz hükümeti, Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçilerinden aşırı sağcı yüzlerce kişinin Ulusal Kongre'ye baskın düzenlemesini kınayarak, Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva'ya destek verdi.

Sanchez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm desteğim, Brezilya halkı tarafından demokratik ve özgür bir şekilde seçilen kurumlara ve başkan Lula'ya." ifadesini kullandı.

Brezilya'da Ulusal Kongre'ye düzenlenen baskını "şiddetle kınadıklarını" vurgulayan Sanchez, "en kısa zamanda demokratik normalliğe dönme çağrısı yaptıklarını" belirtti.

Portekiz'deki sol hükümetten yapılan yazılı açıklamada da "Brasilia'da bugün meydana gelen, demokrasi karşıtı, kamu düzenini bozan ve şiddet içeren eylemlerin kınandığı" kaydedildi.

Brezilya'da Devlet Başkanı Lula da Silva ile dayanışma içinde olunduğu vurgulanan açıklamada, "ülkede kamu düzenini ve yasallığı yeniden tesis etmek için Brezilyalı yetkililere destek verildiği" ifade edildi.

Güney Amerika'nın en büyük ülkesi, nüfusu 212 milyonu aşan Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde ülkeyi iki dönem yöneten sol görüşlü eski Devlet Başkanı Lula yüzde 50,9, aşırı sağcı Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, ardından da ordu karargahları önünde düzenledikleri gösterilerde silahlı kuvvetleri Lula'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.

Ülkede cumhuriyetin ilanının 123. yıl dönümü olan 15 Kasım'da Bolsonaro yanlıları, başkent Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Recife ve Belen şehirlerinde orduyu Lula'ya karşı müdahaleye çağıran gösteriler için askeri karargahların yakınında gösteriler düzenlemişti.

Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan eski Devlet Başkanı Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin etmişti.