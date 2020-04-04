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4 NİSAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Brezilya'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm ocak ayında gerçekleşmiş

04 Nisan 2020, Cumartesi 09:52
Latin Amerika'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğü Brezilya'da, virüsten ölenlerin sayısı 359'a çıktı.

Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 60 kişinin ölmesiyle, ülkede virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 359'a, virüsün görüldüğü kişi sayısı ise 9056'ya yükseldi.

Brezilya'nın en kalabalık ve zengin eyaleti Sao Paulo, 4048 vaka ve 219 virüs kaynaklı ölümle ülkede Kovid-19'dan en çok etkilenen yer olarak öne çıkıyor.

Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm ocak ayında gerçekleşmiş

Brezilya'da Sağlık Bakanlığına bağlı olarak çalışan Sağlık Gözetimi Sekreteri Wanderson Oliveira, ülkede Kovid-19 kaynaklı virüsün açıklandığı üzere 17 Mart'ta değil, 23 Ocak'ta gerçekleştiğini duyurdu.

Oliveira, yerel basına yaptığı açıklamada, solunum komplikasyonları nedeniyle ölenlere yönelik geriye dönük bir araştırmanın yapıldığını ve buna göre ülkenin güney doğusunda bulunan Minas Gerais eyaletinde 23 Ocak'ta 75 yaşındaki bir kadının, Kovid-19 nedeniyle öldüğünü bildirdi.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya'da ilk Kovid-19 vakasının 26 Şubat'ta görüldüğü, ilk ölümün ise 17 Mart'ta gerçekleştiği açıklanmıştı.

AA

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