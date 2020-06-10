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10 HAZİRAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Brezilya'da ölü sayısı 38 bin 406'ya yükseldi

10 Haziran 2020, Çarşamba 10:57
Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin sayısı son 24 saatte 1272 artarak 38 bin 406'ya yükseldi.

Vaka sayısı da 32 bin 91 yükselerek 739 bin 503 olarak kaydedildi. 

Ülkede 311 bin 64 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Dünyada ABD'den sonra en çok Kovid-19 vakasının görüldüğü 211 milyondan fazla nüfusa sahip Brezilya, Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendiriliyor.

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Brezilya Sağlık Bakanlığı ölü sayılarını yeniden yayınlamaya başladı

Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yönetimi, Yüksek Mahkemenin kararına uyarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tüm veriyi yeniden yayınlanmaya başladı.

Brezilya Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes, Sağlık Bakanlığının internet sitesinden, Kovid-19'a ilişkin toplam ölü sayısını kaldırması üzerine pazartesi geç saatlerde hükümetin Brezilya vatandaşlarına gerekli bilgiyi sağlama yükümlülüğü bulunduğu kararını aldı.

Moraes, salgının büyüklüğünün, ülke virüsü dizginlemeye yönelik politikaları şekillendirirken, hükümetin şeffaf olmasını gerektirdiğini bildirdi.

Mahkemenin kararı üzerine geçen hafta cuma günü Kovid-19 nedeniyle toplam ölü ve doğrulanmış vaka sayılarını yayınlamayı durduran Brezilya Sağlık Bakanlığı dün öğleden sonra bu veriyi yeniden siteye girmeye başladı.

Hükümetin veri akışını kesmesi yaygın biçimde eleştirilmiş, Brezilya Yüksek Mahkemesi yargıçlarından Gilmar Mendes, veri tahrifinin otoriter rejimlerin bir taktiği olduğunu dile getirmişti.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, ülkedeki gerçek durumu "temsil etmediği" gerekçesiyle toplam ölü ve doğrulanmış vaka sayısını yayınlamama kararı aldıklarını, Sağlık Bakanlığın yalnızca son 24 saatteki verileri paylaşacağını açıklamıştı.

Sağlık Bakanlığı Bilim, Teknoloji ve Stratejik Malzemeler Sekreteri Carlos Wizard da virüs kaynaklı ölü sayılarının "abartılmış olabileceğini" belirterek "Farklı sebeplerden ölen çok kişi var ancak devlet memurları sırf daha fazla bütçe alabilmek için herkesi Kovid-19 sebepli ölüm olarak sınıfladı, bu ölümleri araştırıyoruz." ifadesini kullanmıştı. 

AA

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