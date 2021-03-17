Brezilya'da salgın sebepli en yüksek günlük ölüm gözlemlendi

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 841, Meksika'da 175, Arjantin'de 202, Kolombiya'da 125, Peru'da 153, Şili'de 17, Bolivya'da 23, Guatemala'da 21 ve Paraguay'da 37 kişi öldü.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 841 kişinin ölmesiyle ölenlerin sayısı 282 bin 127’ye çıktı.

Bu rakam, ülkede salgının başlangıcından bu yana bir günde görülen en yüksek ölü sayısı olarak kayda geçti.

Bir günde 83 bin 926 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 11 milyon 603 bin 535’e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 225 bin 926 vaka ve 64 bin 902 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada salgından en çok etkilenen ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 10 milyon 204 bin 541’e ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 175 kişi öldü, 1278 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 195 bin 119’a, toplam vaka sayısı da 2 milyon 169 bin 7'ye, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 716 bin 135’e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 202 kişinin ölmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 54 bin 36’ya, 8 bin 235 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 210 bin 121’e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 998 bin 594 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 125 kişi öldü ve ölenlerin sayısı 61 bin 368’e çıktı.

Son 24 saatte 3 bin 716 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 309 bin 600’e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 209 bin 224’e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 153 kişi öldü ve 4 bin 878 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 427 bin 64'e, virüse bağlı can kaybı 49 bin 330'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 338 bin 478'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 17 kişinin ölmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 21 bin 789'a çıktı.

Vaka sayısı 4 bin 551 artışla 900 bin 782'ye, iyileşenlerin sayısı 845 bin 712'ye ulaştı.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 23 kişi öldü ve 929 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 260 bin 988'e, virüse bağlı can kaybı 11 bin 997'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 206 bin 586'ya çıktı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 21 artarak 6 bin 599'a, vaka sayısı da 971 artışla 183 bin 985'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 169 bin 149 kişi de iyileşti.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 37 kişi öldü ve 1934 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 183 bin 348'e, virüse bağlı can kaybı 3 bin 554'e, sağlığına kavuşanların sayısı 152 bin 280'ne çıktı.