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25 HAZİRAN 2021 CUMA - YIL: 52

Brezilya'da son 24 saatte 2032 kişi öldü

25 Haziran 2021, Cuma 14:00
ABD’nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke olan Brezilya'da son 24 saatte 2 bin 32 kişi salgın nedeniyle öldü.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 32, Meksika’da 221, Arjantin'de 452, Kolombiya'da 689, Peru'da 102, Şili’de 51, Bolivya'da 85, Paraguay’da 113, Guatemala'da 49, Honduras'ta 35 ve Uruguay'da 39 kişi öldü.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 32 kişinin ölmesiyle ölenlerin sayısı 509 bin 141’e, 73 bin 602 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 18 milyon 243 bin 483’e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 648 bin 202 vaka ve 124 bin 606 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke olan Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 16 milyon 511 bin 701 olarak açıklandı.

Venezuela'ya Küba üretimi Kovid-19 aşısı Abdala'nın ilk sevkiyatı ulaştı

Venezuela'ya Küba'nın yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği "Abdala" ismi verilen aşının ilk doz sevkiyatı ulaştı.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, yaptığı açıklamada, Küba ile yaptıkları anlaşmanın bir parçası olarak Abdala aşısının ilk partisinin ülkeye geldiğini bildirdi.

Küba'nın Kovid-19 ile mücadelesinin taktire şayan bulduklarını vurgulayan Rodriguez, "Dünyadaki en iyi etkinliklerden birine sahip olağanüstü bir aşıdır. Bugün Küba, aşı adaylarıyla birlikte etik, ahlaki, bilimsel ve teknolojik dersler veriyor. Halkların iradesine karşı gelebilecek hiçbir abluka yoktur." ifadelerini kullandı.

Rodriguez, Abdala aşısının yüzde 92'nin üzerinde bir etkinlik gösterdiğini öne sürerek, aşının ülkeye gönderilmesinde destek veren Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'e teşekkür etti.

Küba Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Merkezinin (CIGB) 22 Haziran'daki Twitter paylaşımında, üretilen anti Kovid-19 dozunun etkinliğinin yüzde 92,28 olduğu belirtilerek, "Küba'nın bugün 5 aşı adayı var, yüzde 62 etkinlik ile Soberana 02 ve yüzde 92,28 etkinlik oranıyla Abdala, bunlar zaten aşı olarak kabul ediliyor. Küba, kendi öz imkanlarıyla nüfusunu aşılayan ilk ülke olacak." demişti.

Küba, 19 Mart'ta çalışmaları devam etmekte olan aşılardan birinin insan denemeleri için onaylandığı ve 19 ila 80 yaşları arasında yaklaşık 48 bin kişi üzerinde deneneceğini açıklamıştı.

AA

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