Brezilya'da son 24 saatte 956 ölüm daha

Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 956 artarak 28 bin 834'e, vaka sayısı ise 33 bin 234 artışla 498 bin 440'a ulaştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, dünyada da vaka sayısında ABD'nin ardından ikinci sırada bulunuyor. AA

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