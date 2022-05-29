Brezilya'daki sel ve toprak kaymalarında 1 günde 28 kişi öldü

Brezilya'nın doğusundaki Pernambuco eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde bir günde 28 kişi öldü.

Brezilya'da yayın yapan G1'in haberine göre, sağanak nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymalarında Pernambuco'nun Ibura bölgesinde 20, Camaragibe'de 6, Corrego do Jenipapo ve Sitio dos Pintos'da birer kişi öldü. Böylece, sağanağın etkili olmaya başladığı hafta başından bu yana Pernambuco'da ölenlerin sayısı 33'e yükseldi. Yağışlar nedeniyle 500'den fazla kişinin tahliye edildiği belirtildi. Pernambuco Sivil Savunma Birliği, halka sel baskınlarının olduğu bölgelere yaklaşmamaları ve sağanak tahminleri nedeniyle evlerinden ayrılmamaları çağrısında bulundu. AA

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