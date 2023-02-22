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22 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Brezilya'daki sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 46'ya yükseldi

22 Şubat 2023, Çarşamba 10:04
Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde, şiddetli yağışların sebep olduğu sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 46'ya yükseldi.

Sao Paulo eyaleti yetkililerinden yapılan açıklamada, şiddetli yağışlar sonucu bilançonun giderek ağırlaştığı bildirildi.

Felakette şimdiye kadar 46 kişinin öldüğü, 40 kişinin ise kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı. Arama kurtarma çalışmaları kesintisiz devam ediyor.

Eyalet Sağlık Departmanı da hastanelerde tedavisi devam eden kişilerden 7'sinin durumunun ağır olduğunu duyurdu.

Sivil Savunmadan yapılan açıklamada ise şiddetli yağışların devam edeceği ifade edilerek, vatandaşlardan dikkatli olması konusunda uyarıda bulunuldu.

Yaklaşık 2 bin 500 kişinin okul ve STK kuruluşlarında barındırıldığı bildirildi.

Öte yandan Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Twitter hesabındaki paylaşımında, sel ve heyelanda ölenler nedeniyle Brezilya hükümetine baş sağlığı dileğinde bulunarak, "Nicolas Maduro hükümeti adına kurbanların ailelerine en içten taziyelerimizi iletiyoruz. Brezilya hükümetiyle dayanışma içinde olduğumuzu bildirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, felaket bölgesini ziyaret edeceğini açıkladı. Silva, "Devletin bütün birimleriyle bir araya geleceğiz ve toplumsal dayanışmayla yaralılara sahip çıkacağız. Kayıpları arayacağız ve bölgedeki yolları, enerji ve telekomünikasyon bağlantılarını eski haline getireceğiz." paylaşımında bulunmuştu.

AA

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