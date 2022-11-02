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Brezilya'daki yol kapatma eylemleri devam ediyor

02 Kasım 2022, Çarşamba 20:00
Brezilya'da pazar günü düzenlenen seçim sonuçlarına karşı çıkan kamyoncuların başlattığı yol kapatma eylemleri, endüstri ve tedarik zincirini tehdit ediyor.

Ülke basınında çıkan habere göre, Federal Otoyol Polisi, çarşamba sabahına kadar ülke çapında 563 yol kapatma eylemine son verdi.

Brezilya'nın 17 eyaletinde devam eden yol kapatma eylemleri, en çok Santa Catarina, Mato Grosso ve Para eyaletlerinde düzenlendi.

Ulusal Sanayi Konfederasyonu'ndan yapılan açıklamada, protestoların etkilerinin üretim alanında hissedilmeye başlandığı, bazı bölgelerde çalışanların işlerine gidemediğinin rapor edildiği, yolların hızlı şekilde açılmaması durumunda yaklaşan temel gıda ve yakıt eksikliği konusuna işaret edildi.

Açıklamada, yol kapatma eylemlerinin, hastaneler için temel malzemelerin ve endüstriyel faaliyetlerde kullanılan ham maddelerin ulaşımını olumsuz etkilediği kaydedildi.

Brezilya'daki şirketlerin yüzde 99'unun tedarik zincirinde kara yolunu kullandığına dikkat çekilen açıklamada, "Sanayi sektörü, işçilerin serbest dolaşımını ve kargo taşımacılığını tehlikeye atan, üretim sürecine ve bu durumdan en çok etkilenen vatandaşların yaşamlarına doğrudan zarar veren her türlü harekete karşıdır." ifadeleri yer aldı.

Dün Sao Paulo'daki yol kapatma eylemleri nedeniyle, grip aşısı üretiminde kullanılması planlanan 520 bin yumurta, 8 saat yolda kaldı.

Brezilya'da biyolojik araştırmalar yapan ve Kovid-19 aşısı da üreten Butantan Enstitüsü, salı günü öğlen saatlerinde teslim edilen yumurtaların kullanılıp kullanılmayacağının teknik testlerden sonra karar verileceğini aktardı.

Enstitü, yumurtaların en geç salı sabahına kadar kendilerine teslim edilmesi gerektiğini, aksi takdirde 1,5 milyon grip aşısının üretiminin aksayacağını duyurmuştu.

Güney Amerika'nın en büyük ülkesi, nüfusu 212 milyonu aşan Brezilya'da pazar günü düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde ülkeyi iki dönem yöneten sol görüşlü eski Devlet Başkanı Lula da Silva, yüzde 50,9, aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasından kısa süre sonra, Bolsonaro destekçisi kamyoncuların seçim sonuçlarını kabul etmediği için başlattığı az sayıda protestolar, devam eden günlerde ülke çapına yayılmıştı.

Bolsonaro da seçimlerin ardından yaptığı ilk açıklamada, seçim sonuçlarına değinmemiş, gösterilerin "seçim sürecinin yürütülme şekline yönelik öfke ve adaletsizlik hissinin sonucu" olduğunu belirtmiş ve "Barışçıl gösteriler her zaman memnuniyetle karşılanacaktır ancak bizim yöntemlerimiz, özel mülkün işgali, mirasın yok edilmesi gibi her zaman halkı mağdur eden solcuların yöntemleri olamaz." demişti.

AA

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