"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 MART 2021 SALI - YIL: 52

Brezilya'ya sağlık bakanı dayanmıyor

16 Mart 2021, Salı 11:19
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor bir dönemden geçen Brezilya'da, salgın başladığından beri dördüncü sağlık bakanı göreve gelecek.

Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Brezilya'da yayın yapan Foco do Brasil'e yaptığı açıklamada, salgın döneminin üçüncü ve en uzun süreyle sağlık bakanlığı görevini yürüten Eduardo Pazuello'nun yerine bu görevi Brezilya Kardiyoloji Birliği Başkanı Marcelo Queiroga'nın üstleneceğini bildirdi.

Bolsonaro, Pazuello'nun görevini iyi bir şekilde yerine getirdiğini belirterek, "Queiroga ile görüşmemiz çok iyi geçti, onu birkaç yıldır tanıyorum, yeni tanıştığım birisi değil. Bana göre, Pazuello'nun bugüne kadar yaptıklarını sürdürerek iyi bir iş çıkaracak tüm donanıma sahip." ifadelerini kullandı.

Queiroga'nın bakanlık görevinin gün içinde resmi gazetede yayımlanması ve birkaç hafta içinde resmi olarak görevi teslim alması bekleniyor.

Salgın döneminde göreve gelen dördüncü sağlık bakanı

Marcelo Queiroga, bakanlık görevini devralmasıyla, Kovid-19 salgınının başlamasının ardından ülkede bir yıldan kısa bir süre içinde göreve gelen dördüncü sağlık bakanı olacak.

Eski Brezilya Sağlık Bakanı Henrique Mandetta, salgına karşı tutumu nedeniyle Bolsonaro ile anlaşamadığı için 16 Nisan 2020'de görevinden alınmış, onun yerine bakanlık görevine getirilen Nelson Teich de görevde bir ayını tamamlamadan 15 Mayıs 2020'de istifa etmişti.

Her iki bakan da Bolsonaro'nun salgının boyutunu küçümseyen ve karantina tedbirlerine karşı tavır alan tutumu nedeniyle devlet başkanı ile anlaşmazlığa düşmüştü.

Teich'in istifasıyla, önce vekaleten sağlık bakanlığı görevine getirilen Pazuello, 17 Eylül 2020'de resmi olarak sağlık bakanlığı görevini üstlenmişti.

Sağlık alanında deneyimi bulunmayan asker kökenli Pazuello, salgının en çok etkilediği ülkelerden Brezilya'da, bu dönemde en uzun süre görevde kalan sağlık bakanı olmuştu.

Son bir haftada günlük ortalama 1800 Kovid-19 kaynaklı ölümün ve 66 binden fazla yeni vakanın görüldüğü Brezilya, salgın nedeniyle zor günlerden geçiyor.

Nüfusu 210 milyonu aşan ülkede bugüne kadar 279 bin 286 kişinin ölümüne sebep olan virüs, 11 milyon 519 bin 609 kişide görüldü.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Brezilya, ABD'den sonra salgından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

AA

Okunma Sayısı: 256
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Güneş'ten 3 milyon kat büyük kara deliğin hareket ettiği gözlemlendi

    Selçuk, okulların 'tam açık' ve 'kısmen açık' olduğu ülkeleri paylaştı

    Avrupa ülkeleri AstraZeneca aşısını askıya aldı

    AB içinde 'aşı dağıtımı' tartışması büyüyor

    Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı

    AB'den 18 Mart mutabakatına ilişkin açıklama

    Brezilya'ya sağlık bakanı dayanmıyor

    YDS geç başvuruları 23.59'a kadar alınacak

    Taşıt ve konutun 'taksitli' satışlarında yeni karar

    Her 100 bin kişide görülen vaka sayıları açıklandı

    Faiz bütçeyi kemiriyor

    Çiftçi yine unutuldu

    Aşılamada da sınıfta kaldık

    Çevre kirliliğinde Afrika ülkeleriyle yarışıyoruz

    Almanya'dan Rusya'ya çağrı: Kırım'ı Ukrayna'ya iade et

    BM: Suriye iç savaşı iki dünya savaşı kadar uzun sürdü

    Avrupa'da gündem AstraZeneca aşısı

    Myanmar'daki gösterilerde ölenlerin sayısı 126'ya yükseldi

    Türkiye'de salgının son 24 saati

    'Myanmar'daki darbecilerin ölümcül güç kullanmasını şiddetle kınıyoruz'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ekonomi paketle değil, hukukla kurtulur
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    İktidarın “seçim sistemi” tezgâhı…
    Genel

    Her 100 bin kişide görülen vaka sayıları açıklandı
    Ahmet BATTAL

    Mantıksız kadın cinayetleri
    Ali FERŞADOĞLU

    Bediüzzaman’ı Nur Talebeleri anlamıyorsa kim anlayabilir ki!?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tarihin dönüm noktası: 16 Mart
    Osman ZENGİN

    Domuz eti haram da, içki haram değil mi?
    Nejat EREN

    “Hakka yürüyenler” kervanına katılanların hatırasına

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.