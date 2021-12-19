Brezilya yangınlarında 17 milyon hayvan öldü

Scientific Reports Dergisi’nde yayımlanan bir araştırmaya göre, 2020’de Brezilya, Pantanal Sulak Alanlarındaki dev orman yangınında 17 milyon hayvan öldü.

Uzmanlar, 2020 yangınlarını “kıyametvari” olarak tanımladı. Brezilya’da kayıp doğal alana ilişkin yapılan ve Scientific Reports dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, 2020’de Pantanal Sulak Alanlarındaki dev orman yangınında 17 milyon hayvan öldü. Çok büyük bir alanı etkileyen orman yangınları 2020’nin Ocak ve Kasım ayları arasında devam etti ve dünyanın en geniş tropikal sulak alanının yüzde 30’unu yok etti. Doğal Hayatı Koruma Vakfı Brezilya ofisinden Doktor Mariana Napolitano Ferreira, 22 bin farklı yangın tesbit ettiklerini duyurdu. Bianet’deki habere göre Manchester Metropolitan Üniversitesi’nden Doktor Alex Lees, “Bu yangınlar, boyutları sebebiyle sıra dışıydı ve açıkça bölgedeki dev boyutlu kuraklıkla ilişkiliydi” dedi. Lees, Pantanal Sulak Alanlarının bu şekilde yanmaya devam etmesi halinde biyoçeşitliliğin sonu olacağını söyledi. Ülkenin uzay kurumu Inpe’nin verilerine göre, Brezilya’da Ağustos 2019 - Temmuz 2020 döneminde 11 bin 88 kilometrekarelik orman alanı yok oldu. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 130

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.