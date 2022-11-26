Brooklyn’in en uzun binası

ABD’nin New York şehrindeki Brooklyn bölgesinin en uzun binası olarak inşa edilen 93 katlı ve 327 metre uzunluğundaki Brooklyn Tower, Manhattan bölgesinin dışında kalan en yüksek bina olması bekleniyor.

(Anadolu Ajansı) AA

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