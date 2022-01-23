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Brüksel'de salgın tedbirleri protesto edildi: 15 kişi yaralandı, 70 kişi gözaltına alındı

23 Ocak 2022, Pazar 21:30
Belçika'nın başkenti Brüksel'de Kovid-19 tedbirlerine karşı düzenlenen ve yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı gösteride çıkan olaylarda 15 kişinin yaralandığı, 70 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Brüksel polisine göre, Belçikalıların yanı sıra Fransa, Hollanda, Almanya ve İtalya'dan gelen 50 binden fazla kişi, öğle saatlerinde Kuzey Tren İstasyonu önünde toplandı.

Avrupa Birliği (AB) kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'na yürüyen kalabalık, özgürlük sloganları attı, "Aşıya hayır", "Belçika değil, Belgistan: Sahte Demokrasi", "1930'ların Almanyası'nı hatırlayın" yazılı pankartlar taşıdı.

Organizatörlerin 100 bin civarı olduğunu belirttiği katılımcıların çoğunlukla maske takmadığı, bir kısmının yüzünü gizlediği görüldü.

"Europeans United" (Birleşik Avrupalılar) isimli kuruluş tarafından organize edilen, 600 kadar Avrupalı organizasyonun destek verdiği yürüyüş, Parc Cinquantenaire'de (50. Yıl Parkı) son buldu.

Polisle arbede yaşandı

Yürüyüş sırasında Schuman Meydanı'nda bazı gruplar, polise sapanlarla saldırdı, caddelerdeki dekoratif saksıları yaktı, bazı araçlara ve AB Dış İlişkiler Servisi binasına zarar verdi.

Dev ekranların kurulduğu ve konserlerin sürdüğü 50. Yıl Parkı'nda da kalabalığın arasına karışan aşırıcı grup ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

Polis, olay çıkaran protestoculara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla karşılık verdi.

Taşkınlık çıkaranların aşırıcı Antifa grubundan olduğu bildirildi.

3 polis ve 12 gösterici yaralandı

Protestoda polisle göstericiler arasında çıkan çatışmalarda 3 polis ile 12 göstericinin yaralandığı açıklandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

Brüksel polisi, yaralıların hastanelerde tedavi altında olduğunu duyurdu. Ayrıca polise taşlar ve sopalarla saldıran gruplardan 70 kişinin gözaltında olduğu, haklarında işlem başlatıldığı kaydedildi.

Göstericiler arasından bir grubun saldırdığı AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS) binasında da ciddi hasar oluştu. Binanın camları kırıldı, girişi kullanılamaz hale geldi.

EEAS'ın başında bulunan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, olaylardan sonra inceleme yaptığı binaya yönelik saldırıyı kınadı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Borrell, "anlamsız tahribat ve şiddete" karşı görev yapan güvenlik güçlerine teşekkür etti.

EEAS'tan yapılan açıklamada da "Bugün şahit olduğumuz şiddet ve binamıza yapılan saldırı, AB ve EEAS olarak savunduğumuz her şeyin utanç verici bir ihlalidir." denildi.

Brüksel'de Kovid-19 tedbirlerine karşı düzenlenen gösteride AB kurumlarının yakınındaki 50. Yıl Parkı'nda toplanan on binlerce kişinin protestosu şiddet olaylarına sahne oldu.

Göstericilerden Antifa adlı sol örgüte mensup oldukları belirtilen grupla polis arasında çatışma çıktı, çevredeki çok sayıda sivil araç ve polis aracı tahrip edildi. Polisin göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale ettiği göstericiler bazı binalar, otobüs durakları ve bir metro istasyonu gibi yerlere zarar verdi.

Brüksel'de 21 Kasım'da 35 bin, 5 Aralık'ta 8 bin, 19 Aralık'ta yine binlerce kişinin katılımıyla sağlık tedbirleri protesto edilmiş, polisle göstericiler arasında çatışma çıkmıştı.

AA

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