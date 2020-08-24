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25 AĞUSTOS 2020 SALI - YIL: 51

"Bu adam başkan olursa, ülkemizin sahibi Çin olur"

24 Ağustos 2020, Pazartesi 22:00
ABD Başkanı Donald Trump, Demokratlar'ın 3 Kasım'daki başkanlık seçimini kazanmalarının tek yolunun "hile yapmaları" olduğunu savundu.

Trump, Kuzey Carolina eyaletine bağlı Charlotte kentindeki Cumhuriyetçi Parti Kurultayında, partinin resmi başkan adayı gösterilmesinin ardından, toplantının yapıldığı salona "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştirdi. 

Salonda kendisi için "4 yıl daha" diye slogan atan katılımcılara seslenen Trump, Demokratlar'a atfen "onları delirtmek istiyorsanız 12 yıl daha diye bağırın." ifadesini kullandı.

Trump, Demokratlar'ın "posta yoluyla oy kullanma" yöntemiyle seçimlere hile karıştırmak istediğini vurgulayarak, "Bu seçimi kazanmalıyız. Bu, ülkemiz tarihindeki en önemli seçim olacak. Çok çok dikkatli olmalıyız." uyarısında bulundu.

Yönetiminin Obama yönetiminden, "boş dolaplar ve tükenmiş bir ordu" devraldığını savunan Trump, hem ekonomik, hem askeri hem de sağlık alanında ciddi ilerlemeler kaydettiklerini vurguladı.

Trump, Kovid-19 ile mücadele konusunda da "iyi iş" çıkardıklarına değinerek, şu anda ülkenin birçok yerinin "gayet iyi durumda" olduğunun altını çizdi.

"Siyasi tarihimizdeki en büyük oyun"

Seçmenlere posta yoluyla 80 milyon pusulanın gönderileceğinin konuşulduğuna dikkati çeken Trump, "Bu imkansız. Bu pusulaları kim gönderecek? Bu bizim siyasi tarihimizdeki en büyük oyun." değerlendirmesinde bulundu. 

Trump, Demokratlar'ın Kovid-19 salgınını bahane ederek seçimleri Cumhuriyetçiler'den "çalmaya" çalıştığını öne sürerek, "Biz bu seçimleri kazanacağız. Demokratlar'ın seçimi kazanmasının tek yolu, hile yapmaları." dedi.

Demokrat rakibi Joe Biden'ın Çin politikasını da eleştiren Trump, "Bu adam başkan olursa, ülkemizin sahibi Çin olur." diye konuştu.

Kovid-19 salgınının Çin'den çıkarak tüm dünyaya yayıldığını anımsatan Trump, "Çin'in ne yaptığını asla unutmayacağız. ABD'de virüs nedeniyle yaşamını yitiren 175 binden fazla insanı asla unutamayız ki bu sayı her geçen gün artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Mars'a gideceğiz"

Trump, ABD'nin uzay alanında yaptığı atılımlara da işaret ederek, "Mars'a gideceğiz, Ay'a çıkacağız. Mars'a giden ilk biz olacağız. İzleyip görelim." mesajını verdi. 

ABD'nin asla sosyalist bir ülke olmayacağını savunan Trump, "Demokratlar, silah, petrol ya da gaz istemiyor. Onlar bir tanrı olsun istemiyor." görüşünü paylaştı.

Trump ve Biden'ın başkan adaylıkları resmileşti

ABD'nin eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, geçen hafta sanal ortamda düzenlenen Demokrat Parti Kongresinin ikinci günü 18 Ağustos'ta resmi olarak partinin başkan adayı gösterilmişti.

Trump ise bugün Charlotte'da yapılan Cumhuriyetçi Parti Kurultayında resmi olarak partinin başkan adayı olmuştu. Trump'ın resmi adaylık kabul konuşmasını perşembe günü Beyaz Saray'dan yapması bekleniyor.

ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020 Salı günü gerçekleştirilecek.

AA

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