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27 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

"Bu artık bir savaş değil, sadece bir soykırım"

26 Ekim 2023, Perşembe 11:56
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, uluslararası toplumun Ortadoğu'da devam eden çatışmaları durdurması gerektiğini belirterek, "Bu artık bir savaş değil, sadece bir soykırım" dedi.

Başkent Brasila'da devlet başkanlığı sarayındaki basın toplantısında konuşan Lula da Silva, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinerek, "Kimin haklı kimin haksız olduğu bir tarafa bırakılmalı ya da ilk kimin saldırdığını dahi bilmek istemiyorum. Artık düşmanlıkların sona erdirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Lula da Silva, "Sorun şu ki, artık bu bir savaş değil sadece bir soykırım. Zira savaşla hiçbir ilgisi olmayan yaklaşık 2 bin çocuk öldürüldü. Gerçekten anlamıyorum; sonucu çocukların ve masumların ölümüne yol açacak savaşa bir insan nasıl katlanır, bilemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası topluma seslenen Lula da Silva, İsrail bombardımanından kaçmak isteyen Gazzeliler için insani koridorun bir an önce açılması çağrısında bulundu.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, 25 Ekim'deki açıklamasında, Birleşmiş Milletlerin (BM) Gazze'de yaşanılanlar karşısında daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirtmişti.

AA

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  • S.topuz

    26.10.2023 22:48:03

    Filistin altmış seneden beri Zalim siyonistler tarafından IŞGAL edilmiş ve milyonlarca masum insanların KATLEDİLDİĞİ bir ülke! "İŞGALCİ İSRAİLIN kendini SAVUNMA HAKKI VAR"da , "MASUM FİLİSTİNİN yok mu?" Unutmayın, Sabrın da bir SONU vardır ve ADİL olun lütfen! Madem sivillerin hayatı bu kadar önemli, o halde hemen ZALİM İSRAİLİN "HAMAS mezaliminin" bahanesine sığınarak yapmakta olduğu Katliamları ve yıkımları ve SOY KIRIMINI hemen ama hemen DURDURUN EYYYY AB, BM, NATO, ABD, TÜRKİYE, JAPONYA, Endonezya, Çin, RUSYA ve Alemi İSLÂM vs.! Bu ZULÜMLERE ve KATLİAMLARA susarak veya gizli açık destekleyerek, maddî ve manevî ORTAK OLMAKDAN artık vaz geçin geç OLMADAN lütfen!!! Bu işin sonu HÜSRANLIKTIR, PERİŞANLIKTIR! FELÂKETTİR, SOY KIRIMDIR aynı zamanda? Herkes aklını başına almalı, vesselam! Yoksa KIYAMETİN çabuk KOPMASINI mı isteyip arzu ediyorsunuzzzzz???! YAZIKLAR olsun sizlere! Tuuuh! Bu iki yüzlü tavılarınızla İNSANLIK içine çıkıpda nasıl SİYASET yapabileceksiniź?!

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