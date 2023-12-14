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14 ARALIK 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

BU BARBARLIK DURDURULMALI

14 Aralık 2023, Perşembe
ABD’Lİ YAHUDİ PROF: İSRAİL BARBARLIK EŞİĞİNİ AŞTI, BU FANATİZM DURDURULMALI. AB TEMSİLCİSİ: MASUMLARIN KATLİ HAKLI GÖSTERİLEMEZ.

Son 24 saatte 207 Filistinli daha katledildi - Gazze'de öldürdüğü çocuk sayısı 8 bini aştı!

 

Benzersiz imha savaşı

Yahudi siyasetbilimci Prof. Dr. Norman Finkelstein: “İsrail Gazze'de benzersiz bir imha savaşı yürütüyor. Yahudi milyarder sınıfı da bu barbarlığa karşı çıkan her üniversite öğrencisini, öğretim üyesini ve yöneticiyi hedef alıyor. Bu fanatik Yahudi üstünlükçülerinin durdurulması gerekiyor.”

Sadece Gazze’de değil

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: “İsrail'in uluslararası hukuka saygı gösterip göstermediği, hepimizin cevaplaması gereken bir soru. Bu kadar masum insanın öldürülmesi haklı gösterilemez. Sadece Gazze'de değil, işgal altındaki Filistin topraklarında da şiddeti durdurmaya çalışmalıyız.”

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BU BARBARLIK DURDURULMALI

Yahudi Prof. Norman Finkelstein, Gazze’de benzersiz bir imha savaşı yürüttüğünü belirttiği İsrail’in, açıkça, pervasızca ve alenen Gazze’deki hastaneleri hedef alarak, barbarlığı da aştığını söyledi.

ABD’de yaşayan ünlü Yahudi Prof. Norman Finkelstein, İsrail’in Gazze’de benzersiz bir imha savaşı yürüttüğünü ve Yahudi milyarder sınıfının da bu barbarlığa karşı çıkan her üniversite öğrencisi, öğretim üyesi ve yöneticiyi hedef aldığını belirtti. Siyaset bilimci Finkelstein, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD’deki üniversitelerde Filistin’e destek gösterileri ve bunları ifade özgürlüğü kapsamında gören akademisyen ve yöneticilere yönelik baskılara ilişkin paylaşımda bulundu. Finkelstein, Gazze’de benzersiz bir imha savaşı yürüttüğünü kaydettiği İsrail’in, açıkça, pervasızca ve alenen Gazze’deki hastaneleri hedef alarak, barbarlığın olumsuz eşiğini de aştığını vurguladı.

Soykırımı desteklememizi istiyorlar

Yahudi Profesor, “Yahudi milyarder sınıfı, bu barbarlığa karşı çıkan her üniversite öğrencisi, öğretim üyesi ve yöneticiyi hedef alıyor. Bu fanatik Yahudi üstünlükçülerinin durdurulması gerekiyor.” ifadelerini kullandı. “Yahudi milyarder sınıfı ülkemizin üniversitelerine savaş ilan etti” yazan Finkelstein, bu savaşla, “Ya İsrail’in soykırım savaşını desteklersiniz, ya da sizi yok ederiz!” mesajının verildiğine dikkati çekti. Erbil - aa

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Masum insanlar ölüyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda İsrail-Filistin konulu oturumda konuştu.

AB’nin iki devletli çözümde ısrarcı olduğunu vurgulayan Borrell, “Soruna dengeli bir çözüm bulmamız gerekiyor. Şu anda en önemli şey daha fazla insanın ölmesini önlemek ve bu çatışmaya siyasi bir çözüm bulmaktır. Ne yazık ki; İsrail Başbakanı böyle bir politikaya karşı olduğunu söyledi. Hiçbir zaman bir Filistin devletinin var olmayacağının garantisi kendisidir” diye konuştu. Borrell, milletvekillerine şöyle seslendi: “Şimdi bunun (iki devletli çözüm) için çalışmanın mümkün olup olmadığı AB’nin şu anda ve gelecekte en büyük taahhüdü olacaktır. Bu nedenle, Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olan yerleşimlerin daha da genişletilmesine karşı kararlı şekilde sesimizi yükseltmeliyiz. Sadece Gazze’de değil, işgal altındaki Filistin topraklarında da şiddeti durdurmaya çalışmalıyız.” Borrell, “İsrail’in uluslararası hukuka saygı gösterip göstermediğini kendimize sormalıyız. Bu hepimizin cevaplaması gereken bir soru. Bu soruya (AB içinde) oy birliği olmadığı için ben cevap vermeyeceğim. Ancak şahsen bu hakkın da sınırları olduğuna inanıyorum. Bunun ahlaki açıdan haklı olmadığına inanıyorum. Bu kadar masum insanın öldürülmesi haklı gösterilemez” ifadelerini kullandı.

Brüksel - aa

 

AA

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