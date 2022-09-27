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28 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Bu duyarsızlık kabul edilemez

27 Eylül 2022, Salı 20:11
Filistin Alimler Heyeti Başkanı Nevvaf Tekruri, ümmetin en mukaddes yerleri işgal edilirken bir Müslümanın tepki göstermemesinin ve duyarsız kalmasının kabul edilir bir durum olmadığını söyledi.

Mardin’de düzenlenen “Beytulmakdis Konuşmaları” programında, farklı ülkelerden İslam Alimleri Birliği başkanları bir araya geldi. Filistin Alimler Heyeti Başkanı Nevvaf Tekruri de Mescid-i Aksa’da son günlerde baskının arttığını ve önümüzdeki süreçte bunun devam edeceğine inandıklarını kaydetti. Ümmetin en mukaddes yerleri işgal edilirken bir Müslümanın tepki göstermemesinin ve duyarsız kalmasının kabul edilir bir durum olmadığını belirten Tekruri, “Bunun için neler yapılması gerekir. Birincisi Kudüs’ün bütün yönleriyle ilgili ciddi bir ilme ve akademik derinliğe sahip olmamız gerekiyor. Hayatımızda Mescid-i Aksa’nın yerini, tarihini, coğrafyasını iyi bilmemiz geriyor. Bildikten sonra neler yapabilirizi sorgulamamız gerekiyor. Bu davaya sahip çıkmak için çalıştaylar yapın. Her bir kişi kendi çapında çok şeyler yapabilir. En az duadır ama dua tek başına yetmez. Dua ve eyleme geçilmesi gerekir.” dedi.

Yusuf el-Karadavi’ye Allah’tan rahmet

Mardin Artuklu Üniversitesi Kudüs ve Filistin Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen programın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Dünya Müslüman Alimler Birliğinin 96 yaşında vefat eden kurucu başkanı Mısırlı alim Yusuf el-Karadavi’ye Allah’tan rahmet diledi.

Mısır Uluslararası İslam Peygamberine Destek Birliği Başkanı Muhammed Es-Sağir, “Ümmetin derdiyle dertlenen birisi, bu dertlerinden birisi de Mescid-i Aksa’nın özgürlüğü. Üstat el-Karadavi bu dünyadan büyük bir miras bırakarak gitti. Böyle alimlerin yerini doldurmamız gerekiyor.” dedi. 

Libya Alimler Birliği Genel Başkanı Şeyh Sami El Saidi de Mescid-i Aksa için teoriden pratiğe yönlenmesi gerektiğini söyledi. Son günlerde Mescid-i Aksa ve Kudüs’te baskınların başladığını söyleyen Saidi, “Bizim buna karşı harekete geçmemiz gerekiyor, duyarlı olmamız ve sessiz kalmamamız gerekiyor. Söz ve fikir ile duruşumuzu netleştirmemiz gerekiyor.” diye konuştu. Irak Davetçiler ve İmamlar Birliği Başkanı Dr. Said Lafi ise İslam ülkelerindeki karışıklıkların, ülkeleri iç meseleleriyle ilgilendirerek Filistin davasının dışına itmeyi amaçladığını kaydetti. Lafi, “İslam topraklarında birçok ülkede yapılan bu işgaller, aslında Filistin topraklarını işgal etme projesidir” dedi.

AA

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