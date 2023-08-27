"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 AĞUSTOS 2023 PAZAR - YIL: 54

Bu fotoğrafın ardından 7,1 milyon dolar bağış topladı

27 Ağustos 2023, Pazar 12:24
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletinde kendisi hakkında açılan davada sabıka fotoğrafının çekildiği 24 Ağustos'tan bu yana 2024 başkanlık seçimleri için 7,1 milyon dolar bağış topladı.

Trump'ın sabıka fotoğrafı

 

The Hill'in haberine göre, "2020 seçim sonuçlarına müdahale" gerekçesiyle Georgia'da hazırlanan iddianame kapsamında sabıka fotoğrafının çekilmesinin ardından Trump'ın 2024 seçim kampanyasındaki bağış miktarı açıklandı.

 

Trump, aday adaylığı için 24 Ağustos'tan bu yana 7,1 milyon dolar bağış topladı.

Öte yandan Georgia'daki iddianamenin açıklanmasının üzerinden geçen 3 haftada Trump'ın kampanyasına 20 milyon dolar bağış yapıldı.

Trump, Georgia'da sabıka fotoğrafının çekilmesinin ardından, en son 8 Ocak 2021'de paylaşım yaptığı sosyal medya platformu X'e geri dönmüştü.

Turmp'ın ilk paylaşımında, "Seçimlere müdahale. Asla teslim olmayın!" yazılı sabıka fotoğrafı ile bağış toplama sayfasına yönlendiren internet sitesinin linki yer almıştı.

Trump, "seçime müdahale" davası kapsamında Georgia'da teslim olmuştu

Trump, Georgia eyaletindeki 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunduğu suçlamasıyla hazırlanan iddianame kapsamında 24 Ağustos'ta teslim olmuştu.

Bu dava kapsamında 200 bin dolar olarak belirlenen kefalet bedelini ödeyen Trump, yaklaşık 20 dakika içinde hapishaneden ayrılmıştı.

Trump'ın teslim olduğu sırada tutuklama dosyası için ilk kez sabıka fotoğrafı çekilmişti. Bu uygulama, ülke tarihinde bir ABD başkanı için ilk olma özelliğini taşıyor.

AA

Okunma Sayısı: 220
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Eğitim S.O.S. veriyor

    Bükreş'te ruhsatsız LPG istasyonunda peş peşe patlama: 1 kişi öldü, 46 kişi yaralandı

    Bu fotoğrafın ardından 7,1 milyon dolar bağış topladı

    Üniversiteliler: Çalışmak zorundayız

    Sağlığı tehdit eden kırtasiye ürünlerine dikkat

    Esnaf hiç bu kadar perişan olmamıştı

    Demokrasi olmadan ekonomi düzelir mi?

    10 kiracıdan 9’u taşınmak zorunda

    Yurt genelinde 3 günlük serinlik hissedilecek

    Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk şehit oldu - Selçuk, Pençe-Kilit bölgesinde yaralanmıştı

    Fukuşima'dan tahliye edilen radyoaktif suya UAEA'dan açıklama

    İSKİ’den “su tasarrufu” çağrısı

    Su kıtlığı kapıda

    Yunanistan 20 yılın en büyük orman yangınını yaşıyor

    9 bin mahkûm koronavirüs sonrası cezaevine dönmedi

    Açlık sınırı 13 bin 700 lirayı aştı

    Vatandaş kartla geçiniyor

    KKM saatli bomba gibi

    Ekonomik krizin sebebi ‘yanlış politikalar’

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ceylan Çalışkan’ın gizlediği vesika
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    “Siz Tanrı’yı bu kadar kızdıracak ne yaptınız?”
    Ahmet BATTAL

    Beni asmayın da …
    Rifat OKYAY

    Bursa’da hastanelere işiniz düşmesin
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Misbah ERATİLLA

    Bediüzzaman’dan Ceylan Çalışkan’a tavsiyeler
    Risale-i Nur'dan

    Ehl-i hak neden ihtilâf ediyor?
    Faruk ÇAKIR

    Bilmediğine düşman olanlara çağrı
    Adnan NACİR

    KKM, faiz ve ekonomi
    Halil ELİTOK

    İmanı tazelemek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.