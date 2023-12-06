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"Bu gece Rusya'ya ait 41 İHA'yı imha ettik"

06 Aralık 2023, Çarşamba 12:29
Ukrayna'nın, bu gece Rusya'ya ait "Şahed" tipi 41 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği, dün de bir Su-24M uçağını düşürdüğü bildirildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, bu gece Rus ordusunun, Ukrayna topraklarına Kırım'dan ve Rusya'nın Kursk bölgesinden İHA'larla saldırı düzenlediği belirtildi.

Rusya'nın saldırıda 48 İHA kullandığına işaret edilen açıklamada, Ukrayna hava savunmasının yaptığı muharebe çalışmaları sonucu 41 İHA'nın imha edildiği aktarıldı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün Karadeniz'deki Yılan Adası yakınlarında bir Su-30SM uçağının koruması altında, Odessa bölgesinin güneyine füze ve bomba saldırısı düzenlemeye çalışan bir Rus Su-24M uçağının düşürüldüğünü kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus uçağının düşürülmesinden dolayı hava savunma kuvvetlerine teşekkür ederek "(Uçak) Odessa bölgesini bombalamaya gidiyordu. Özellikle Odessa bölgesinde hava savunmamızı yavaş yavaş ama fark edilir şekilde güçlendiriyoruz. Bu görevi başarmamız için yardımcı olan her ülkeye teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

AA

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