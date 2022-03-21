'Bu girişimler başarısız olursa bu bir 3. dünya savaşının başladığı anlamına gelir'

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Putin ile görüşme imkanına sahip olmak için herhangi bir formatı, herhangi bir şansı kullanmamız gerektiğini düşünüyorum, bu girişimler başarısız olursa bu bir üçüncü dünya savaşının başladığı anlamına gelir." dedi.

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