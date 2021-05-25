Bu kavunun tanesi 24 bin 800 dolar

Japonya’da zengin kesim arasında oldukça popüler olan Yubari kavunlarının tanesi yapılan açık arttırmada geçen yıla oranla 20 kat fazla fiyata 24 bin 800 dolara (yaklaşık 200 bin Türk Lirası) alıcı buldu.

AÇIK ARTTIRMA İLE SATILIYOR

Söz konusu özel üretim üst kalite kavunların tanesi 2020’de koronavirüs salgını öncesi 20-25 bin TL’ye satılıyordu.

Yubari kavunu üreticisi bir girişimci Covid-19 sebebiyle geçen sene fiyatların oldukça düştüğünü, ancak bu yıl Japonya’da Covid-19 kısıtlamaları sonrası ekonominin toparlanmasıyla birlikte iş insanlarının bazı vatandaşları cesaretlendirmek amacıyla kavunlara yüksek fiyat verdiğini açıkladı.

Yubari kavunlarından bir çift satın alan bebek maması üreticisi bir Japon iş insanının devlet kanalı NHK’ya verdiği röportajında, “Japonya’da ve dünyada Covid-19 salgını sonrası her yerde olumsuz haberler görüyoruz. Ben de bu kavunları bu fiyata satın alarak insanların koronavirüs pandemisini atlatmaları için biraz mutlu etmek istedim.” diye konuştu.

Japonya’da özel üretilen bazı mevsimlik meyvelerin varlıklı kişiler tarafından açık arttırma sonrası satın alınması, ülkede görülen geleneksel bir uygulama.

Japonya’nın en kuzey noktası olan ve turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Hokkaido Adası’nda üretilen Yubari kavunları ortalama 120 bin Yen (22 nin TL) fiyatla satılıyor. Hokkaido, başşehir Tokyo da dahil olmak üzere Japonya’nın Covid-19 salgını sebebiyle yoğun kısıtlamaların uygulandığı 9 bölgeden biri.