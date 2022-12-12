'Bu kış elektrik tüketiminde önemli kısıtlamalar uygulanacak'

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, son dönemde Rus ordusunun Ukrayna'nın enerji altyapılarına yönelik gerçekleştirdiği füze saldırıları nedeniyle kış boyunca ülkede önemli elektrik tüketim kısıtlamalarının uygulanacağını belirtti.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, soysal paylaşım sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, Rus güçlerinin son dönemde Ukrayna'nın çeşitli bölgelerindeki enerji altyapılarına gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle ciddi hasarların meydana geldiğine dikkati çekti.

Saldırılar sonucu ülkedeki tüm termik ve hidroelektrik santrallerin hasar gördüğünü aktaran Şmigal, şunları kaydetti:

"Ülkede füze saldırılarının ardından tüm termik ve hidroelektrik santraller hasar gördü. Yüksek gerilim şebeke tesislerinin yüzde 40'ı zarar gördü. Her birimiz, bu kış elektrik tüketiminde önemli kısıtlamalardan geçeceğimizin farkında olmalıyız."

Ülke genelinde enerji sorunlarının çözülmesi için hükümetin gereken bütçeyi ayırdığını ve yoğun onarım çalışmalarının sürdüğünü belirten Şmigal, hastane, askeri, sanayi ve diğer kritik altyapılar ile evlere elektrik hizmetinin verilmesinin öncelikli olduğunu vurguladı.

Şmigal, "Savaşın başlangıcından bu yana hükümet, Ukrayna'nın güvenliği ve savunması için 1 trilyon grivnadan (yaklaşık 507 milyar Türk lirası) fazla tahsis etti. 2023'te de ordumuz öncelikli olacak." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, ülkesindeki elektrik kesintilerine ilişkin açıklama yaptı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajıyla halka seslenerek, Ukrayna genelinde elektrik kesintilerinin sürdüğünü kaydetti.

Rus güçlerinin son dönemlerde özelikle elektrik altyapılarını hedef alması sonucu Kiev, Odessa, Lviv ve diğer bölgelerde elektrik kesintilerinin devam ettiğini anlatan Zelenskiy, Ukrayna'da yaşanan enerji sorunları hakkında, "durumun ciddi olduğu" değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade eden Zelenskiy, görüşmede Karadeniz Tahıl Koridoru'nun genişletilmesi ile Türkiye ve Ukrayna için büyük önem taşıyan küresel gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de bir telefon görüşmesi yaptığını dile getiren Zelenskiy, ilerleyen saatlerde ABD Başkanı Joe Biden ile de telefonda görüşeceğini aktardı.